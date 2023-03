By

I dati Auditel riferiti alla giornata di ieri, domenica 19 marzo, parlando di un successo netto per la Rai, che grazie alla ficition Resta con me con Francesco Arca si è portata a casa la serata a discapito de Lo Show dei Record di Gerry Scotti, fermo al 13.8 di share, per quanto la serie abbia registrato un importante calo rispetto a 7 giorni fa (aveva ottenuto 3,696.000 spettatori e il 20,7% di share). Bene anche Mara Venier, che con la sua Domenica In ha ottenuto un lodevole 22,1%.

Vale inoltre la pena segnalare l’importante risultato registrato da Fabio Fazio e la sua trasmissione Che tempo che fa, che ha registrato un trionfale 11,4% tallonando così un programma di punta della domenica di Canale 5 come Lo Show dei Record di Gerry Scotti, fermo al 13,8 di share e a 2.168.000 spettatori. Qui sotto il dettaglio del prime time di ieri sera.

Rai Uno, la fiction Resta con me ha appassionato 3.243.000 spettatori con il 19% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 2.168.000 spettatori con il 13.8% di share;

Rai Due, Blue Boods è stato visto da 792.000 spettatori (4.1%);

Italia Uno, Le Iene presentano: Inside ha appassionato 945.000 spettatori (5.4%);

Rai Tre, Che tempo che fa ha convinto 2.216.000 persone (11.4%) nella prima parte, mentre Il Tavolo è stato seguito da 1.419.000 spettatori (10%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 498.000 spettatori (3.6%);

La 7, Non è l’arena ha attirato 706.000 spettatori (5%);

Tv 8, la differita del Gran Premio di Arabia Saudita è stata seguita da 1.272.000 spettatori (6,9%);

Nove, Cambio Moglie ha divertito raggiunto 172.000 persone (1.2%)

Ascolti tv domenica 19 marzo 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.967.000 telespettatori (22.1%) nella prima parte e 4.105.000 nella seconda (24.2%);

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere da 2.833.000 persone (14.66%);

Canale 5, il Tg5 ha informato 3.864.000 spettatori (20.44%);

Rai Due, il Tg 2 ha convinto 1.097.000 spettatori (5.73%);

Italia Uno, CSI è stato visto da 638.000 telespettatori (3.6%);

Rai Tre, il TG3 ha totalizzato 1.910.000 spettatori (11,91%);

Rete 4, Controcorrente ha raggiunto 775.000 spettatori nella prima parte del programma (4.10%) mentre nella seconda ne ha ottenuti 631.000 (3.3%);

La 7, In onda ha guadagnato 799.000 spettatori (4.10%);

Nove, Little Big Italy è stato visto da 412.000 spettatori (2.1%)

Ascolti tv domenica 19 marzo 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.698.000 spettatori nella prima parte (22.10%) e 2.468.000 spettatori nella seconda (21.10%);

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.975.000 (15.90%);

Rai Tre: Killimangiaro ha convinto 884.000 spettatori (7.60%) nella prima parte e 1.170.000 nella seconda (8.70%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 2.080.000 spettatori (16.10%);

Terra Amara ha registrato 2.402.000 spettatori (20.70%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.002.000 spettatori (18.00%) nella prima parte e 2.115.000 nella seconda (16.20%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 2.030.000 spettatori (14.30%) nella prima parte e 3.142.000 spettatori (18.90) nella seconda

Ascolti tv domenica 19 marzo 2023: la mattina