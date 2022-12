Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle crolla

Il cambio di programmazione dovuto ai Mondiali in Qatar non ha giovato a Ballando con le Stelle 2022. Se la settimana precedente la partenza alle ore 22, ma sempre di sabato, ha fatto registrare un ottimo risultato, lo stesso non è accaduto nella semifinale in onda su Rai Uno venerdì 2 dicembre. Serata iniziata più tardi del solito per lasciare spazio alla partita Camerun-Brasile.

Ebbene, la terzultima puntata di Ballando con le Stelle ha registrato solo 2.577.000 telespettatori con il 25.86% di share. In precedenza aveva ottenuto il 34% di share. L’anteprima Ballando tutti in pista ha invece totalizzato 3.201.000 spettatori col 17.44%. Ora il programma subirà uno stop forzato a causa della competizione calcistica. Milly Carlucci tornerà sul piccolo schermo sabato 17 dicembre.

La finale di Ballando con le Stelle 2022 è invece fissata a venerdì 23 dicembre. I finalisti sono: Gabriel Garko, Alessandro Egger, Iva Zanicchi, Rosanna Banfi, Ema Stokholma, Alex Di Giorgio. Ai sei concorrenti si aggiungerà chi riuscirà a superare la fase del ripescaggio previsto il 17 dicembre.

Gli ascolti tv della prima serata di venerdì 2 dicembre 2022:

Rai Uno –Camerun-Brasile: 4.819.000 spettatori e il 22.75% di share;

Rai Uno – Ballando tutti in pista: 3.201.000 spettatori (17.44%);

Canale 5 – 10 giorni con Babbo Natale: 2.005.000 spettatori (11.40%);

Rai Due – S.W.A.T.: 795.000 spettatori e il 4.10% di share;

Italia 1 – Io, Robot: 935.000 spettatori e il 5% di share;

Rai Tre – Padri e figli: 813.000 spettatori e il 4.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.337.000 spettatori e l’8.90% di share;

La7 – Propaganda Live: 842.000 spettatori e il 6.3% di share;

TV8 – MasterChef: 407.000 spettatori e il 2.5% di share;

Nove – I Migliori Fratelli di Crozza: 711.000 spettatori e il 3.6% di share.

Ascolti tv venerdì 2 dicembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.681.000 (25.13%) nella prima parte mentre nella seconda 2.233.000 (23.28%);

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.876.000 (19.05%);

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.604.000 spettatori e il 14.06% di share;

Rai Uno – Corea del Sud VS Portogallo: 2.298.000 spettatori (21.59%);

Canale 5 – Un altro Domani: 1.509.000 spettatori e il 14.01% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 2.327.000 spettatori e il 18.25% di share;

Rai Uno – L’Eredità, Sfida Mondiale: 3.326.000 spettatori e il 22.13% di share;

Canale 5 – Caduta Libera (in replica): 2.469.000 spettatori (16.81%) nella prima parte mentre nella seconda 3.422.000 (20.08%);

Canale 5 – Striscia la notizia: 3.635.000 (16.92%).

