Ascolti tv ieri: Ballando con le Stelle chiude con una sorpresa

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda venerdì 23 dicembre 2022

La diciassettesima edizione di Ballando con le Stelle si è rivelata un grande successo. La finale è stata molto seguita nonostante il periodo natalizio: lo slittamento è dovuto ai Mondiali di calcio. Senza dimenticare uno spostamento dal sabato al venerdì.

Paso doble, valzer e bachata hanno appassionato ben 3.987.000 telespettatori con il 30.10% di share. Un dato in linea con quello dello scorso anno, quando la vittoria di Arisa e Vito Coppola è stata seguita da 4.027.000 spettatori (28%). Un trionfo per Milly Carlucci, che è già stata confermata anche per il prossimo anno.

Gli ascolti tv del prime time di venerdì 23 dicembre 2022

Rai Uno – Ballando con le Stelle è stato seguito da 3.987.000 telespettatori con il 30.10% di share;

Canale 5 – Un Natale a 5 stelle ha appassionato 1.594.000 spettatori (9.7%);

Rai Due – Blue Bloods è stato seguito da 779.000 spettatori (4.5%);

Italia Uno – Mamma ho perso l’aereo ha ottenuto 1.768.000 spettatori (10%);

Rai Tre – Oltre la notte ha totalizzato 656.000 spettatori (3.7%);

Rete 4 – Notting Hill ha raggiunto 829.000 spettatori (5.10%);

La 7 – Eden ha convinto 547.000 persone (3.5%).

Tv 8 – La Bella e la Bestia ha fatto compagnia a 381.000 persone (2.2%);

Nove – I migliori fratelli di Crozza ha interessato 491.000 spettatori (2.7%).

Ascolti tv venerdì 23 dicembre 2022: preserale e access prime time

Rai Uno: Ballando tutti in pista ha avuto 4.073.000 spettatori (20.85%);

Canale5: Striscia la Notizia ha interessato una media di 3.470.000 spettatori (17.97%);

Rai Uno: L’Eredità ha raccolto 2.681.000 spettatori (20.32%) nella prima parte mentre nella seconda 3.808.000 (24.24%);

Canale 5: Caduta Libera ha registrato 1.856.000 spettatori (14.31%) nella prima parte e ne ha avuti 2.694.000 (17.35%) nella seconda.

Rete 4: Controcorrente ha coinvolto 829.000 spettatori (4.38%) nella prima parte e 736.000 spettatori (3.7%), nella seconda parte;

Rai Tre: Cavallo e Torre ha raccolto 1.289.000 spettatori (6.81%);

Rai Tre: Un Posto al Sole ha appassionato 1.505.000 spettatori (7.68%);

La 7: Otto e Mezzo ha informato 1.407.000 spettatori (7.2%);

La 7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 236.000 spettatori (1.5%).

Ascolti tv venerdì 23 dicembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno ha interessato 1.728.000 spettatori (17.14%);

Rai Uno: Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.788.000 spettatori (20.62%);

Rai Uno: Lo Zecchino d’oro ha interessato 1.601.000 spettatori (18.10%) nella prima parte mentre nella seconda 1.728.000 (16.42%);

Rai Due: Bella Ma’ ha registrato un netto di 425.000 spettatori (4.8%);

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.151.000 spettatori (17.02%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.002.000 spettatori (16.96%);

Canale 5: Il daytime di Grande Fratello Vip 7 ha convinto 1.199.000 spettatori (12.36%), quello di Amici ne ha avuti 1.412.000 (13.01%);

Canale 5: Un Altro Domani ha conquistato 1.050.000 spettatori (11.94%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 23 dicembre 2022