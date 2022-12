Non corre buon sangue tra Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle. Le due non si sono mai sopportate troppo quando la prima era una ballerina del cast e ora che è diventata commentatrice a bordo campo la situazione è addirittura peggiorata. La giornalista non ha nascosto il fatto che la maestra di ballo sia stata l’unica, dell’intero cast del programma di Rai Uno, a non farle le condoglianze per la recente scomparsa della madre.

Confidenza mai confermata da Sara Di Vaira ma neppure smentita. Dal canto suo l’ex vincitrice di Ballando con le Stelle ha affermato in tv di avere un ottimo rapporto con gli altri giudici della trasmissione – Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – che sente anche telefonicamente al contrario di Selvaggia Lucarelli. Con lei neppure una chiamata, ha precisato Sara, per la paura di essere registrata e finire magari sui social network.

Perché Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli non si sopportano

Ora sul rapporto tra Sara Di Vaira e Selvaggia Lucarelli spunta un incredibile retroscena. A spifferarlo il giornalista di spettacolo Davide Maggio dopo la finale di Ballando con le Stelle che ha visto trionfare, decisamente a sorpresa, Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca. Su Twitter l’esperto di tv ha rivelato il presunto vero motivo per cui l’astio tra Sara e Selvaggia si è acuito sempre più nelle ultime puntate del dancing show:

“La Di Vaira era stata scelta per prendere il posto di Selvaggia quando pensavano che si sarebbe assentata per la morte della madre. È comprensibile l’avvelenamento della ballerina. Pensava di aver svoltato”

Dunque, almeno per una puntata, Sara Di Vaira era pronta a ricoprire il ruolo di giurata di Ballando con le Stelle. Un ruolo a cui sicuramente la diretta interessata aspira dopo aver lasciato il posto di maestra. Ma Selvaggia Lucarelli ha spiazzato tutti, scegliendo di andare in onda anche poche ore dopo la scomparsa della madre.

Una scelta giustificata dal fatto che la donna era malata da tempo di Alzheimer e la giornalista e scrittrice era preparata ad un risvolto del genere. E a proposito di giuria: la Lucarelli è già stata confermata da Milly Carlucci per il prossimo anno ma, dato il clima rovente, Selvaggia ha ammesso che vuole pensarci su prima di accettare.