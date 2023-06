Ascolti tv ieri: Arena di Verona e Isola dei Famosi, doppia batosta

L’Isola dei Famosi (Canale 5) ha vinto la serata raccogliendo, però, ascolti tutt’altro che entusiasmanti. Complice anche lo spostamento di giorni di messa in onda in palinsesto, dovuto alla morte di Silvio Berlusconi, il reality ha avuto una flessione importante, raccogliendo solamente 1 milione e 977mila spettaotri con il 16,5% di share. L’evento live trasmesso su Rai 1 per celebrare le 100 edizioni dell’Arena Opera Festival, Arena – 100 anni in una notte, ha deluso le aspettative, riuscendo a totalizzare 1 milione e 698mila utenti con il 12,5% di share.

Di seguito tutti i dati relativi agli ascolti tv del prime time di venerdì 16 giugno 2023:

Rai Uno – Arena di Verona 100 anni in una notte: 1.698.000 spettatori (12,5%)

Canale 5 – L’Isola dei Famosi: 1.977.000 spettatori (16,5%);

Rai Due – Tutti Mentono: 788.000 spettatori (4,9%);

Italia 1 – Chicago PD: 1.088.000 spettatori (7,1%);

Rai Tre – Book Club: 766.000 telespettatori (4,6%);

Rete 4 – Quarto Grado – Le storie: 1.474.000 spettatori (11,2%);

La7 – Propaganda Live: 986.000 spettatori (7,7%);

TV8 – Malta – Inghilterra: 275.000 spettatori (1,6%);

Nove – Milano – Bologna Playoff: 241.000 spettatori (1,4%).

Ascolti tv venerdì 16 giugno 2023: preserale e access prime time

Continuano i buoni risultati per Cinque Minuti con Bruno Vespa.

Rai Uno: Cinque Minuti con Bruno Vespa è stato seguito da 3.549.000 spettatori (22,6%);

Canale5: Paperissima sprint ha convinto 2.960.000 spettatori (17,3%);

Rai Uno: L’eredità è stato seguito da 2.519.000 spettatori (25,7%) nella prima parte e da 3.129.000 utenti (25,4%) nella seconda;

Canale 5: Caduta Libera ha ottenuto 1.180.000 spettatori (13,1%) nella prima parte ed ha avuto 2.052.000 utenti (17,5%) nella seconda parte;

Rete Quattro: Stasera Italia ha ottenuto 796.000 spettatori nella prima parte (4,9%) e nella seconda 954.000spettatori (5,5%);

LA7: Otto e Mezzo ha informato 1.314.000 spettatori (7,8%);

La7: Lingo – Parole in gioco ha totalizzato 116.000 spettatori (1,3%) e poi da 219.000 spettatori (1,9%).

Ascolti tv venerdì 16 giugno 2023: il pomeriggio

Rai Uno: Oggi è un altro giorno è stato seguito da 1.438.000 spettatori (15,4%);

Rai Uno: Sei sorelle è stato visto da 926.000 spettatori (12,7%);

Rai Uno: La Vita in Diretta ha interessato 1.662.000 spettatori (22,4%);

Rai Due: Ore 14 ha registrato 903.000 telespettatori (8,6%);

Canale 5: Beautiful è stato seguito da 2.695.000 spettatori (21,7%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.670.000 spettatori (23.4%);

Canale 5: La Promessa ha ottenuto 2.049.000 spettatori (21,6%);

Canale 5: il daytime de L’Isola dei Famosi ha convinto 1.600.000 spettatori (20%);

Canale 5: Un Altro Domani ha totalizzato 1.135.000 spettatori (15,5%).

Ascolti tv della mattina di venerdì 16 giugno 2023