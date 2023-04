Ascolti tv ieri: Arca ok, Terra Amara fa tremare Mara Venier

Resta con me, la fiction di Rai Uno con protagonista Francesco Arca, si è rivelata un successo. Ogni puntata ha vinto la sfida degli ascolti tv, compresa l’ultima andata in onda domenica 2 aprile. Oltre tre milioni di telespettatori hanno seguito la vicenda del vicequestore Alessandro Scudieri. Battuto, ancora una volta, Lo show dei record, che ha raggiunto a malapena due milioni di spettatori. In crescita lo speciale domenicale de Le Iene su Italia Uno.

Tutti gli ascolti tv della prima serata di domenica 2 aprile 2023:

Rai Uno, Resta con me ha appassionato 3.408.000 spettatori con il 19.3% di share;

Canale 5, Lo show dei record è stato visto da 2.222.000 spettatori con il 14.3% di share;

Rai Due, NCIS Los Angeles è stato seguito da 738.000 spettatori con il 3.7% di share mentre Blue Bloods ha totalizzato 730.000 (3.8%);

Italia Uno, Le Iene presentano: Inside ha appassionato 1.125.000 spettatori (6.6%);

Rai Tre, Che tempo che fa ha convinto 2.191.000 persone (11.1%) nella prima parte, mentre Il Tavolo è stato seguito da 1.425.000 spettatori (9.8%);

Rete 4, Zona Bianca è stato seguito da 431.000 spettatori (3%);

La 7, Non è l’arena ha attirato 706.000 spettatori (4.9%);

Tv 8, GP dall’Argentina è stato seguito da 893.000 spettatori (5.4%);

Nove, Little Big Italy ha raggiunto 351.000 persone (2.1%).

Ascolti tv domenica 2 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno, L’Eredità ha ottenuto 2.617.000 telespettatori (19.2%) nella prima parte e 3.643.000 nella seconda (22.5%);

Canale 5: Avanti un altro Story ha raccolto 2.050.000 spettatori (16%) nella prima parte e 2.933.000 spettatori (18.7%) nella seconda;

Rai Uno, Soliti Ignoti è stato seguito da 4.421.000 spettatori con il 22.2%;

Canale 5, Paperissima Sprint ha fatto ridere 3.276.000 persone (16.5%);

Italia Uno, CSI è stato visto da 556.000 spettatori con il 3.21% di share;

Rete 4, Controcorrente ha raggiunto prima 652.000 spettatori (3.35%) e poi 638.000 (3.18%);

La 7, In onda ha guadagnato 730.000 spettatori (3.7%);

Tv 8, 4 GP dell’Argentina ha totalizzato…

Nove, Little Big Italy è stato visto da 386.000 (2.10%)

Ascolti tv domenica 2 aprile 2023: il pomeriggio

Sempre bene Domenica In su Rai Uno: la soap turca Terra Amara, in onda su Canale 5, dà però del filo da torcere a zia Mara Venier. Quest’ultima non ha però nulla di cui preoccuparsi: il suo programma è stato riconfermato anche per la prossima stagione televisiva.

Rai Uno: Domenica In ha registrato 2.654.000 spettatori nella prima parte (21.2%), 2.131.000 spettatori nella seconda (18%) e 1.905.000 (17.2%) nella terza;

Rai Uno: Da noi a ruota libera ha ottenuto 1.751.000 (15.2%);

Rai Tre: Killimangiaro ha convinto 698.000 spettatori (6.3%) nella prima parte e 889.000 nella seconda (7.4%);

Canale 5: Beautiful ha appassionato 1.937.000 spettatori (14.9%);

Terra Amara ha registrato 2.226.000 spettatori (18.4%);

Canale 5: Verissimo è stato visto da 2.358.000 spettatori (21.2%) nella prima parte e 2.379.000 nella seconda (20.2%).

Ascolti tv domenica 2 aprile 2023: la mattina

Botto al mattino di domenica due aprile per Linea Verde ma anche per la messa delle Palme che su Rai Uno ha toccato il 29.40% di share.