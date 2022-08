Ascolti tv ieri: ancora Clerici-Gerry Scotti, chi l’ha spuntata

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda sabato 6 agosto 2022

Un nuovo sabato sera conteso, ancora una volta, tra Gerry Scotti e Antonella Clerici, rispettivamente al timone de Lo Show dei Record e The Voice Senior. A trionfare è nuovamente il secondo dei due programmi citati, che anche in replica riesce a catalizzare l’attenzione del pubblico. Il talent show raggiunge la cifra di 1.928.000 telespettatori, riconfermando il successo del sabato precedente. La trasmissione di Canale 5, dal canto suo, registra un calo rispetto alla settimana scorsa, con 1.125.000 spettatori, pari all’11.5 % di share. Ecco invece come è andata la situazione altrove.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 6 agosto 2022:

Rai Uno – The Voice Senior ha intrattenuto 1.928.000 spettatori e ha avuto il 17.9 % di share

Canale Cinque – Lo show dei record ha intercettato 1.125.000 spettatori (11.5 %)

Rai Due – Tg2 Post ha coinvolto 362.000 spettatori (3 %)

Italia Uno – Torino-Palermo ha avuto un ascolto medio di 626.000 spettatori (5.3 %)

Rai Tre – Per qualche dollaro in più ha convinto 931.000 spettatori (8.2 %)

Rete Quattro – Sceriffo Extraterrestre… Molto Extra e poco Terrestre ha raggiunto 580.000 spettatori (5 %)

La7 – A Beautiful Mind ha interessato 468.000 spettatori (4.3 %)

TV8 – Godzilla ha fatto compagnia a 283.000 spettatori (2.6 %)

Nove – Nove Racconta: Denise ha catturato 213.000 spettatori (2.1 %)

Ascolti tv sabato 6 agosto 2022: preserale e access prime time

Techetechetè e Reazione a catena restano invincibili nell’estate 2022: continuano infatti a battere i rispettivi competitor e ad ottenere ottimi ascolti tv.

Rai Uno – Techetechetè ha coinvolto 2.807.000 spettatori (22.3 %)

Canale Cinque – Paperissima Sprint ha conquistato 2.085.000spettatori (16.6 %).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 2.006.000 persone (21.8 %) mentre nella seconda parte 2.871.000 spettatori (27.3 %).

Canale Cinque – Avanti un altro in replica con Paolo Bonolis ha intercettato prima 1.179.000 spettatori (13.4 %) e poi 1.512.000 (14.7 %).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 6 agosto 2022