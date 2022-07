Ascolti tv ieri, nuova sfida Clerici-Gerry Scotti: chi ha vinto

Nuova sfida in tv tra Antonella Clerici e Gerry Scotti. A vincere è ancora una volta la conduttrice Rai, inarrestabile con il suo programma The Voice Senior. Un successo d’inverno ma pure in replica. Il programma che vede nel ruolo di Coach-Giurati Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e Orietta Berti ha appassionato 1.929.000 spettatori con il 17.42% di share. Niente da fare per Canale 5: Lo show dei record non è andato oltre 1.381.000 telespettatori e il 13.51%.

Nonostante il caldo entrambi i format hanno racimolato qualche telespettatore in più rispetto alla settimana precedente, quando la seconda edizione di The Voice Senior era stato seguito da 1.790.000 spettatori. Lo show dei record aveva invece convinto 1.184.000 telespettatori.

Di seguito tutti gli ascolti tv del prime time di sabato 30 luglio 2022:

Rai Uno – The Voice Senior ha intrattenuto 1.929.000 spettatori e ha avuto il 17.42% di share

Canale Cinque – Lo show dei record ha intercettato 1.381.000 spettatori (12.40%)

Rai Due – Tg2 Post ha coinvolto 566.000 spettatori (4.42%) e 275.000 persone (2.34%)

Italia Uno – Superman & Lois ha avuto un ascolto medio di 573.000 spettatori (5.10%)

Rai Tre – La fabbrica del mondo ha convinto 401.000 spettatori (3.4%)

Rete Quattro –Harry Wild, La signora del delitto ha raggiunto 527.000 spettatori (4.6%)

La7 – Collateral ha interessato 402.000 spettatori (3.5%)

TV8 – Balla coi lupi ha fatto compagnia a 271.000 spettatori (2.1%)

Nove –Suicidio apparente ha catturato 231.000 spettatori (1.9%).

Ascolti tv sabato 30 luglio 2022: preserale e access prime time

Techetechetè e Reazione a catena restano invincibili nell’estate 2022: continuano infatti a battere i rispettivi competitor e ad ottenere ottimi ascolti tv.

Rai Uno – Techetechetè ha coinvolto 2.439.000 spettatori (19.22%)

Canale Cinque – Paperissima Sprint ha conquistato 1.970.000 spettatori (15.52%).

Rai Uno – Reazione a Catena ha appassionato nella prima parte 1.721.000 persone (19.77%) mentre nella seconda parte 2.755.000 spettatori (26.83%)

Canale Cinque – Avanti un altro in replica con Paolo Bonolis ha intercettato prima 1.013.000 spettatori (12.05%) e poi 1.317.000 (13.14%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 30 luglio 2022