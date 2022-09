La replica de Le Indagini di Lolita Lobosco, trasmessa da Rai Uno, ha vinto agevolmente la prima serata, interessando 2.85 milioni di utenti (19.1% di share). Buon esordio per la nuova stagione di Scherzi a Parte in onda su Canale Cinque: Enrico Papi ha coinvolto oltre 2 milioni di spettatori (17.1%). Male Massimo Giletti: Non è l’Arena non decolla e resta inchiodato al 4.4% di share, informando soltanto 552 mila persone.

Di seguito i dati relativi al prime time di domenica 18 settembre 2022:

Rai Uno – Le Indagini di Lolita Lobosco ha totalizzato 2.855.000 telespettatori (19.1% di share).

Canale 5 – Scherzi a parte ha coinvolto 2.048.000 spettatori (17.1%);

Rai Due – Tg2 Post ha avuto 613.000 spettatori (3.5%); Bull ha avuto 447.000 spettatori (2.8%);

Italia 1 – San Andreas ha raggiunto 1.073.000 spettatori (6.9%);

Rai Tre – Città segrete ha interessato 917.000 spettatori (5.9%);

Rete 4 – Zona Bianca ha informato 519.000 spettatori (4.1%);

La7 – Non è l’Arena ha conquistato 552.000 spettatori (4.4%);

TV8 – L’ombra delle spie ha avuto 196.000 spettatori (1.3%);

Nove – Ficarra e Picone – Diciamoci la Verità ha avuto l’attenzione di 262.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv domenica 18 settembre 2022: Access Prime Time e preserale

I Soliti Ignoti a un soffio dai 4 milioni di utenti, Reazione a catena vince in scioltezza nella propria fascia. Sempre staccatissimi gli show della ‘concorrenza’, Paperissima Sprint e Caduta Libera.

Rai Uno – I Soliti Ignoti – Il Ritorno è stato seguito da 3.968.000 spettatori (22.7%).

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.983.000 spettatori e il 17.1% di share.

Rai Uno – Reazione a Catena: nella prima parte ha totalizzato 2.510.000 (21.8%) mentre nella seconda 3.415.000 (24.9%);

Canale 5 – Caduta Libera: prima è stato seguito da 1.749.000 persone (16%) poi da 2.430.000 (18.1%);

Ascolti tv domenica 18 settembre 2022: il pomeriggio

L’attesissima sfida tra i tandem Maria De Filippi – Silvia Toffanin e Mara Venier – Francesca Fialdini è stata vinta dalla coppia di conduttrici in forza a Canale Cinque. Amici e Verissimo hanno ‘strapazzato’ Domenica In e Da noi… A ruota libera, avendo decisamente la meglio in termini di share e ascolti.