Ascolti tv ieri, Amici e Ulisse riprendono quota: chi l’ha spuntata

Ascolti tv e share del prime time di sabato 23 aprile 2022 – Su Canale Cinque, Amici di Maria De Filippi ha conquistato 4.2 milioni di utenti e uno share pari al 25.3%, vincendo per l’ennesima volta la sfida del sabato sera. Niente da fare per Ulisse di Alberto Angela, in onda su Rai Uno: il programma ha interessato 3.1 milioni di persone, realizzando il 16.9% di share. Molto distanziato dal talent show di Mediaset, ha comunque incrementato di non poco i dati rispetto a sette giorni fa, quando raccolse soltanto 2.4 milioni di spettatori. Tutti gli altri programmi del palinsesto della tv generalista hanno faticato parecchio: nessuno è riuscito a sfondare il muro del milione di utenti.

Di seguito tutti i dati della prima serata:

Rai Uno: Ulisse: il piacere della scoperta – Elisabetta II L’ultima grande regina ha intrattenuto 3.120.000 spettatori (16.9%).

Rai Due: F.B.I ha raccolto 965.000 spettatori (4.5%) mentre F.B.I. International ne ha avuti 842.000 (4.2%).

Rai Tre: Che ci faccio qui ha tenuto compagnia a 660.000 spettatori (3.4%).

Canale 5: Amici di Maria De Filippi Serale ha intrattenuto 4.233.000 spettatori (25.3%).

Italia 1: L’Era Glaciale ha ottenuto la presenza di 986.000 spettatori (4.7%).

Rete4: Il film Pari e dispari è stato visto da 861.000 spettatori (4.5%).

La 7: Yellowstone ha catturato l’attenzione di 344.000 spettatori (1.9%).

Tv 8: L’immortale ha coinvolto 358.000 spettatori (1.8%).

Nove: Putin – Scalata al Cremlino II ha intercettato 429.000 spettatori (2.1%).

Ascolti tv sabato 23 aprile 2022: access prime time e preserale

Rai 1: Soliti Ignoti – Il Ritorno ha ottenuto una media di 4.563.000 spettatori (21.8%).

Canale 5: Striscia la notizia ha intrattenuto 3.396.000 spettatori (16.3%).

Rai 1: L’Eredità Weekend – La sfida ha giocato insieme a 2.536.000 spettatori (17.9%) mentre L’Eredità con 3.880.000 spettatori (23.4%).

Canale 5: Avanti il Primo! ha totalizzato 2.120.000 spettatori (15.3%) mentre Avanti un Altro! ha avuto l’attenzione di 2.748.000 utenti (16.7%).

Ascolti tv del pomeriggio di sabato 23 aprile 2022