Amici di Maria De Filippi cresce ancora e fa segnare 4.3 milioni di utenti e il 27.9% di share (scorsa settimana 3.8 e 27.1%). Dunque prosegue la cavalcata trionfale del talent show di Canale Cinque. Non si può fare lo stesso discorso per Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci che su Rai Uno ha intrattenuto 1.8 milioni di persone (14.8%). Il programma di Rai Uno, in termini di ascolti assoluti, è stato doppiato. In questo caso non c’è alcun duello Carlucci-De Filippi: troppo il divario anche solo per parlare di sfida. Amici viaggia su un altro pianeta.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time di sabato 15 aprile 2023:

Rai Uno, Il Cantante Mascherato ha appassionato 1.809.000 spettatori con il 14.8% di share;

Canale 5, Amici ha convinto spettatori 4.323.000 spettatori con il 27.9% di share;

Rai Due, FBI + FBI International è stato seguito prima da 1.125.000 spettatori (5.9%) e poi da 951.000 spettatori (5.4%);

Italia Uno, Il mondo perduto – Jurassic Park ha interessato 804.000 spettatori (4.7%);

Rai Tre, Quinta dimensione. Il futuro è già qui ha totalizzato 653.000 persone (3.9%);

Rete 4, Bomber è stato seguito da 649.000 spettatori (3.7%);

La 7, Eden, un pianeta da salvare ha convinto 536.000 spettatori (3.4%);

Tv 8, MotoGP – GP Americhe ha totalizzato 701.000 spettatori (3.8%);

Nove, The Bank Job – La rapina perfetta ha raggiunto 246.000 persone (1.4%).

Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: preserale e access prime time

Rai Uno: Soliti Ignoti ha convinto 4.285.000 telespettatori (23.2%);

Canale 5: Striscia la notizia è stato seguito da 3.446.000 persone (18.8%);

Italia Uno: NCIS è piaciuto a 1.200.000 telespettatori (6.7%);

Rete 4: Controcorrente ha ottenuto 547.000 spettatori nella prima parte del programma (3.1%) mentre nella seconda ne ha avuti 547.000 (2.9%);

La 7: In onda ha raggiunto 742.000 persone (4%);

Rai Due, Tg 2 Post ha totalizzato 695.000 spettatori (3.7%);

Rai Uno: L’Eredità ha convinto inizialmente 2.548.000 spettatori (21.1%) e successivamente 3.481.000 utenti (24.5%);

Canale 5: Avanti un altro! Story ha raggiunto 2.174.000 spettatori (18.7%) e nella seconda parte ne ha raggiunti 2.979.000 (21.6%).

La7: Lingo – Parole in Gioco ha totalizzato 145.000 spettatori (1.2%) nella prima parte e 225.000 spettatori (1.6%) nella seconda.

Ascolti tv sabato 8 aprile 2023: il pomeriggio