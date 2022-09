Ascolti tv ieri: Amici batte Domenica In, trionfo Vespa per le elezioni

Come di consueto sono usciti in mattinata (seppur in leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia) tutti i dati dell’Auditel riferiti al 25 settembre 2022. Una giornata un po’ diversa dal solito, particolarmente per quanto riguarda la fascia della tarda serata che si è dovuta adattare allo spoglio delle schede elettorali in diretta, con numerosi approfondimenti politici in onda sulle diverse reti.

Occhi puntati sulla sfida in seconda serata fra Enrico Mentana e la sua celebre Maratona Mentana e Bruno Vespa con lo speciale Elezioni di Porta a Porta che hanno seguito per ore lo spoglio delle schede elettorali fino a tarda notte (Mentana, tra l’altro, è ancora in onda e lo sarà fino alle 20:30 di oggi). A spuntarla alla fine è stato Bruno Vespa, che si è portato a casa un 18,7% di share, mentre il collega di La7 ha ottenuto un dopo tutto ottimo 12,3%.

Ancora ottimi risultati per Maria De Filippi e il suo Amici, riuscito a battere di misura la concorrenza di Domenica In di Mara Venier con un 23,5% di share. Qui sotto il dettaglio dei risultati Auditel di ieri, divisi fra mattina, pomeriggio e sera.

Ascolti tv domenica 25 settembre 2022: prima serata