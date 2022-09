Domenica In, Venier tenta il gossip su Paola Barale: Milly la blocca

Mara Venier tenta il colpo gossipparo a Domenica In, prendendo un palo. Anzi due. Nel corso della puntata del 25 settembre, in studio è stata accolta la squadra della nuova edizione di Ballando con le Stelle, ci cui fa parte anche Paola Barale. A capitanare il team, naturalmente, c’è stata Milly Carlucci. A un certo punto, la timoniera del varietà ha fatto quattro chiacchiere con l’ex moglie di Gianni Sperti, che da anni mantiene massimo riserbo sulla sua vita privata. In particolare, ‘Zia Mara’ prima ha chiesto alla Barale come stesse procedendo la preparazione al talent show assieme al suo maestro (l’aitante e fascinoso cubano Roly Maden), poi ha domandato alla showgirl di Fossano, senza troppo girarci attorno, se fosse fidanzata. Il tema è stato stroncato sul nascere.

“Tu sei sempre single?”, la domanda diretta della conduttrice veneziana. “Mara, parliamo di Ballando”, la replica secca della Barale, alla quale ha subito fatto eco Milly Carlucci: “Parliamo di altro, dai…”. “Volevo solo incitare la conoscenza (tra Paola e Roly, ndr)”, la controreplica della Venier, che si è salvata in corner. Il messaggio di Milly è comunque stato subito recepito e l’argomento sentimentale riguardante la showgirl di Fossano è stato rapidamente archiviato. Insomma, da vecchia volpe Mara ha provato a portare a casa lo scoop ma non ha trovato terreno fertile. Pazienza!

Domenica In, Elodie Di Patrizi parla di Andrea Iannone ma la Venier non capisce di chi si sta parlando

Dopo aver presentato la squadra di Ballando con le Stelle, lo studio di Domenica In ha accolto Elodie Di Patrizi. La cantante romana ha confermato di aver iniziato una love story con il pilota Andrea Iannone. Peccato che quando ha raccontato di lui, chiamandolo solo per nome e non per cognome, la Venier non abbia capito di chi si stava parlando. “Si chiama Andrea il ragazzo?”, ha chiesto alla musicista che ha confermato senza specificare che si trattasse del famoso centauro. Non chiaro se ‘Zia Mara’ abbia fatto la finta tonta oppure se davvero non è al corrente della voce inerente all’ex allieva di Amici e all’ex compagno di Belen e Giulia De Lellis.