Elodie Di Patrizi ospite nel salotto di Mara Venier. Lungo la puntata di Domenica In del 25 settembre, la cantante è stata protagonista di un’intervista intima, in cui ha ripercorso le tappe salienti della sua brillante carriera artistica tra musica e cinema. L’ex allieva di Amici di Maria De Filippi ha parlato anche del suo cammino interiore e di come via via negli anni sia riuscita sempre più ad acquisire sicurezze. Sicurezze che le hanno permesso di stare meglio anche con il contesto che la circonda. A un certo punto, ‘Zia Mara’ ha voluto sapere anche qualcosa degli affari di cuore della musicista che non si è tirata indietro ed ha confermato ciò che il gossip mormora da settimane: con Andrea Iannone non c’è un’amicizia, c’è di più. La frequentazione dura da un paio di mesi e promette bene…

Elodie Di Patrizi conferma la love story con Andrea Iannone in tv: Mara finta tonta o davvero stupita?

“Mi frequento con Andrea da circa due mesi”, ha spiegato Elodie, innescando una tanto curiosa quanto strana reazione della conduttrice veneta. “Si chiama Andrea il ragazzo?”, ha domandato la Venier. Ma come? Sul serio Mara non è al corrente del gossip che riguarda il pilota di Vasto e l’artista romana. Due le ipotesi: la prima, e più probabile, è che la timoniera di Domenica In abbia fatto un po’ la finta tonta; la seconda è che davvero non sappia nulla degli sviluppi della cronaca rosa sul centauro e la cantante. Sui social gli spettatori si sono divisi: c’è chi si è detto convinto che abbia fatto orecchie da mercante e chi invece ha sostenuto che davvero sembrava non sapere nulla della vicenda. Chissà… mistero!

Al di là della reazione della Venier, quel che è sicuro è che Iannone ed Elodie sono una coppia. Certo sbocciata da poco ma coppia sono. “Cerco di fare le robe da adulta, pian pianino con il tempo”, ha spiegato la Di Patrizi con un raggiante sorriso, in riferimento alla relazione sentimentale vissuta con lo sportivo. Quindi ha concluso: “Mi piacciono le persone oneste, genuine e generose. Devono farmi stare bene le persone e ora sono felice”. Insomma, al momento pare proprio che il pilota stia dando alla musicista tutto ciò di cui ha bisogno. Viva l’amore!