Ascolti tv ieri: Amica geniale strapazza Zalone, Maria sul velluto su Mara

Il palinsesto di ieri, domenica 13 febbraio 2022, è stato ricco di proposte. Come ogni domenica pomeriggio i canali principali hanno schierato i loro cavalli di battaglia: su Rai1 sono andati in onda i consueti appuntamenti con Domenica In e Da noi… a ruota libera. Canale5 ha trasmesso una nuova puntata di Amici di Maria De Filippi, con vari ospiti tra cui Emma, Irama e Sangiovanni, e poi Verissimo. (CHI HA VINTO?). In quanto alla prima serata, Rai1 ha dato spazio alla terza e quarta puntata della terza stagione de L’Amica Geniale, che ha vinto in termini di share, mentre su Rai3 è andato in onda Che Tempo Che Fa. Canale5 ha optato invece per un classico di Checco Zalone, Cado Dalle Nubi.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata:

Rai Uno: L’Amica Geniale 3- Storia di Chi Fugge e di Chi Resta ha raccolto 4.857.000 spettatori (22.4%)

Rai Due: The Rookie 4 ha conquistato 974.000 spettatori (3.9%).

Rai Tre: Che Tempo Che Fa ha catturato l’attenzione di 2.890.000 spettatori (11.7%), e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha ottenuto 1.878.000 spettatori (9.8%).

Canale 5: Cado Dalle Nubi ha convinto 2.515.000 spettatori (11.1%).

Italia 1: Kong – Skull Island ha intrattenuto 1.037.000 spettatori (4.8%).

Rete 4: Zona Bianca è stato visto da 597.000 spettatori (3.5%).

La7: Non è l’Arena ha incollato innanzi al teleschermo 727.000 spettatori (3.1%) nella prima parte, 652.000 spettatori 5.7% nella seconda.

Tv8: L’Ultimo San Valentino ha raccolto 263.000 spettatori (1.2%).

Nove: Sono Nata il 23 ha convinto 405.000 spettatori (1.8%).

Ascolti del pomeriggio di domenica 13 febbraio 2022

Rai Uno – Domenica In ha raccolto 2.952.000 spettatori (18,02%) nella prima parte e ne ha convinti 2.756.000 (18,47%) nella seconda.

Rai Uno – Da noi… a ruota libera ha avuto 2.589.000 spettatori (16%).

Canale Cinque: Amici è stato visto da 3.148.000 telespettatori (20,03%).

Canale Cinque: Verissimo ha convinto 2.799.000 spettatori (18,97%) nella prima parte e 2.964.000 (17,85%) nei Giri di Valzer.

Ascolti dell’Access Prime Time e del preserale di domenica 13 febbraio 2022