Stanotte a Milano di Alberto Angela conquista agevolmente la prima serata di Natale, interessando il 23.8% di share. Staccatissimi tutti gli altri: Ficarra e Picone, con il film Il 7 e l’8, non vanno oltre il 13.3%, seguiti da Natale a Castle Hart e da Miracolo nella 34a strada, entrambi al 7.2%.

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – Stanotte a Milano: 3.420.000 spettatori e il 23.8% di share;

Canale 5 – Il 7 e l’8: 2.123.000 spettatori e il 13.3% di share;

Rai Due – Natale a Castle Hart: 1.191.000 spettatori e il 7.2% di share;

Italia 1 – Miracolo nella 34a strada: 1.107.000 spettatori e il 7.2% di share;

Rai Tre – Non c’è più religione: 761.000 spettatori e il 4.7% di share;

Rete 4 – The Untouchables: Capone Rising: 735.000 spettatori e il 4.8% di share;

La7 – Il padre della sposa: 293.000 spettatori e l’1.8% di share;

TV8 – Just Friends – Solo amici: 213.000 spettatori e l’1.3% di share;

Nove – The Best of Aldo, Giovanni e Giacomo: 507.000 spettatori e il 3.3% di share.

Ascolti tv domenica 25 dicembre 2022: access prime time

I Soliti Ignoti – Il Ritorno ha avuto 3.838.000 spettatori (22.8%);

Canale 5 – Paperissima Sprint ha registrato 2.442.000 spettatori (14.6%).

Ascolti tv domenica 25 dicembre 2022: il pomeriggio e il preserale

Domenica In, in onda con una puntata registrata e non in diretta (sulla questione c’è stata qualche protesta da parte di alcuni utenti sui social), ha nettamente vinto la gara degli ascolti, anche perché Canale Cinque ha preferito non fare controprogrammazione nel giorno di Natale.

Rai Uno – Domenica In ha fatto compagnia a 1.644.000 spettatori con il 19.1% nella prima parte, 1.819.000 spettatori con il 20.3% nella seconda parte e 1.828.000 spettatori con il 20% nella terza parte di breve durata (presentazione a 1.652.000 e il 19.2%).

Rai Uno Da Noi… A Ruota Libera ha convinto 2.010.000 spettatori con il 18.5%;

Canale 5 – Il Volo – Natale a Gerusalemme ha intercettato 1.014.000 spettatori e l’11.5% di share;

Canal 5 – Christmas at the Palace ha raccolto 933.000 spettatori con il 9.1%.

Ascolti della mattina di domenica 25 dicembre 2022