Domenica In a Natale in diretta? Ecco la verità, Rai smascherata

Il programma non sarebbe andato in onda in diretta a differenza di quanto annunciato dalla tv di stato sui canali social

Mara Venier ‘highlander’. La ‘Zia’ della tv italiana, nonostante il Covid l’abbia colpita di recente, ha fatto di tutto per essere presente il giorno di Natale a Domenica In. E alla fine ci è riuscita, missione compiuta! Nessuna conduzione da remoto da casa (sarebbe stato il piano b). La Venier si è negativizzata un paio di giorni fa, dopodiché ha sostenuto altri tamponi che hanno confermato che il coronavirus se lo è lasciato alle spalle. Così, eccola in video anche domenica 25 dicembre (a quanto pare, però, non in diretta, ma su tale punto si tornerà in seguito).

“Mai come oggi sono felice di essere qua. Ebbene, come sapete ho avuto il Covid. Mai l’avevo provato, è stata dura. Poi sono risultata negativa e sono corsa qua con i miei amici e colleghi”. Così la padrona di casa di Domenica In ha esordito in apertura di puntata. Spazio poi a una dose poderosa di positività, con tanto di battuta romanesca. “Ao, sto carica a pallettoni, con tutto il Bentelan che ho preso sto proprio carica”, ha sottolineato, in riferimento al farmaco di cui si è imbottita per curarsi.

Anche Nicola Carraro, marito della Venier, ha dovuto affrontare il coronavirus nei giorni scorsi. L’ex produttore cinematografico è risultato positivo mentre si trovava nella sua dimora a Santo Domingo. Al pari della moglie, non ha manifestato gravi sintomi. Oggi la coppia è guarita e sta bene. Carraro è tornato dai Caraibi, per trascorrere le feste natalizie assieme ai familiari.

Domenica In, in diretta a Natale? Il ‘bip’ a Iva Zanicchi fa scattare il ‘giallo’

Domenica In è stata trasmessa in diretta su Rai Uno il giorno di Natale? L’emittente, sui propri canali social, ha sottolineato che il programma sarebbe stato in diretta, ma a quanto pare la puntata del 25 dicembre è stata registrata. Un paio di indizi hanno lasciato pochi dubbi sulla questione.

Innanzitutto Mara Venier ha rimarcato un paio di volte si essersi negativizzata “questa mattina”. Ebbene, lei stessa aveva reso noto sui suoi profili social, un paio di giorni fa, la notizia della sua negatività. Il che fa pensare che il “questa mattina” non possa essere ricondotto al 25 dicembre. Altro indizio inequivocabile è stato un “bip” ad una parolaccia. Nel corso della puntata è stata ospitata Iva Zanicchi la quale ha raccontato una barzelletta. Ad un certo punto le è scappato un “ca**o”, che è stato ‘bippato‘. Ovviamente, se la chiacchierata fosse stata in diretta, sarebbe stato impossibile ‘bippare’.