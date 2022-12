Mara Venier ha il Covid: come sta, Domenica In a rischio?

Mara Venier è positiva al Covid, lo ha fatto sapere lei stessa tramite Fiorello. Stamattina la conduttrice ha inviato un messaggio sul cellulare dello showman durante Viva Rai 2, uno dei programmi più seguiti e amati del momento. A quanto pare non solo gli spettatori comuni, volendoli definire così, hanno deciso di cominciare la giornata con la trasmissione di Fiorello. Quest’ultimo ha fatto centro ancora una volta, tant’è che anche i suoi colleghi lo scelgono per il risveglio quotidiano.

Tra i personaggi dello spettacolo che seguono Fiorello e la sua rassegna stampa c’è di sicuro zia Mara. Proprio lei infatti stamattina ha mandato un messaggio a Fiorello con queste parole: “Amore mio, anche io ti guardo e mi tiri su il morale. Me so beccata il Covid”. Naturalmente il padrone di casa di Viva Rai 2 non poteva fare a meno di leggerlo in diretta e così ha fatto. Ma non ha mancato di scusarsi con la mittente del messaggio per aver condiviso tutto davanti alle telecamere. Anche Fiorello ha appreso in quello stesso momento della positività al Covid di Mara Venier.

Non lo sapeva neanche lui, per farla breve. Ad approfondire il caso ci ha pensato poco fa Adnkronos, che ha fatto sapere come sta Mara Venier. Non avrebbe preso, sfortunatamente, una forma leggera della malattia. Il sito ha fatto sapere che zia Mara ha “una sintomatologia abbastanza importante”. Tuttavia è costantemente monitorata dai medici e la situazione dovrebbe essere sotto controllo. Domenica In è a rischio il 25 dicembre? Su Rai Uno è in programma infatti l’appuntamento speciale nel giorno di Natale con la trasmissione condotta dalla Venier. Così come ci sarà l’appuntamento speciale a Capodanno.

Ebbene, Mara Venier ha il Covid ma vorrebbe andare in onda a Natale. “Spero di riuscire a esserci in qualche modo”, ha fatto sapere sempre tramite Adnkronos. Potrebbe dunque condurre la trasmissione da casa, mentre non dovrebbero esserci problemi per la puntata di Capodanno. Non si sa altro per il momento, né la conduttrice ha fatto sapere ulteriori dettagli tramite il suo profilo Instagram. Non resta che attendere i prossimi giorni per capire che ne sarà di Domenica In. Ma soprattutto c’è da augurare a zia Mara una pronta ripresa e di negativizzarsi al più presto.