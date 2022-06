Ascolti tv ieri: Al posto tuo e Sciarelli al top, L’Ora arranca, Balivo tiepida

By

Dati, dettagli e approfondimenti sullo share e sugli ascolti televisivi dei programmi in onda mercoledì 22 giugno 2022

Rai Uno, con il film Al posto tuo, si è aggiudicato la prima serata coinvolgendo quasi 2 milioni di utenti (12.7% di share). Secondo gradino del podio per un altro programma della tv pubblica, Chi l’ha visto?. Federica Sciarelli su Rai Tre ha intercettato 1.8 milioni di spettatori (13.6%). La serie tv proposta da Canale Cinque, L’Ora Inchiostro contro piombo, continua a fare parecchia fatica: anche ieri non è riuscita nemmeno a sfondare il 10% di share (per la precisione 9.1%), conquistando 1.3 milioni di persone, medesimo dato della scorsa settimana.

Ascolti sufficienti per Chi vuole sposare mia mamma?, lo show di Tv8 che ha segnato il ritorno sul piccolo schermo nelle vesti di conduttrice di Caterina Balivo. Il programma ha avuto l’attenzione di 400mila utenti (2.7%). Sufficienza anche per Kalipè, su Rai Due, che ha convinto quasi 800mila utenti (5.2%). Bene Chicago Fire che, su Italia Uno, ha raggiunto oltre 1.1 milioni di spettatori (7.9%)

Di seguito tutti i dati relativi al prime time:

Rai Uno – Al posto tuo ha intrattenuto 1.979.000 spettatori e ha avuto il 12.7% di share;

Canale Cinque – L’Ora Inchiostro contro piombo ha intercettato 1.318.000 spettatori (9.1%);

Rai Due –Kalipè ha coinvolto 770.000 spettatori (5.2%).

Italia Uno – Chicago Fire ha avuto un ascolto medio di 1.131.000 spettatori (7.9%);

Rai Tre –Chi l’ha visto? ha convinto 1.862.000 spettatori (13.6%);

Rete Quattro –Controcorrente ha raggiunto 699.000 spettatori (6%);

La7 – Atlantide ha interessato 387.000 spettatori (3.6%);

TV8 –Chi vuole sposare mia mamma? ha fatto compagnia a 409.000 spettatori (2.7%);

Nove – Stand Up – Comici in Prova ha catturato 164.000 spettatori (1%).

Ascolti tv mercoledì 22 giugno 2022: preserale e access prime time

Techetechete’ e Paperissima Sprint stabili, con il programma di Rai Uno ancora una volta vincente su quello di Canale Cinque.

Rai Uno – Techetechete’ è stato seguito da 2.980.000 spettatori (17.6%).

Canale5: Paperissima Sprint ha interessato una media di 2.635.000 spettatori (15.5%).

Rai Uno: The Beauty of Family – Festival delle Famiglie ha raccolto 2.084.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Avanti il primo ha registrato 1.408.000 spettatori (14.8%) mentre Avanti un altro! ne ha avuti 2.417.000 (20.1%).

Ascolti tv mercoledì 22 giugno 2022: il pomeriggio

Estate in diretta vola e sfonda di nuovo il muro del 20%.

Rai Uno: Don Matteo ha interessato 1.095.000 spettatori (10.5%) nel primo episodio e ne ha avuti 1.162.000 (13.7%) nel secondo.

Rai Uno: Sei sorelle ha intrattenuto 999.000 spettatori (13%).

Rai Uno: Estate in Diretta ha raccolto 1.615.000 spettatori (20.6%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.461.000 spettatori (20.6%).

Canale 5: Una vita ha conquistato 2.210.000 spettatori (20.8%).

Canale 5: Un Altro Domani ha ottenuto 1.597.000 spettatori (17.8%).

Canale 5: L’Isola dei Famosi ha realizzato un ascolto pari a 1.539.000 spettatori (18.9%).

Canale 5: Brave and Beautiful ha avuto un ascolto medio di 1.502.000 spettatori (19.4%).

Canale 5: Tata giramondo: Missione Sudafrica ha fatto compagnia a 1.047.000 spettatori (13.3%).

Ascolti della mattina di mercoledì 22 giugno 2022