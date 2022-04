Ascolti tv ieri 9 aprile: Amici cresce ancora e travolge Ulisse, tutti i dati

Amici di Maria De Filippi è tornato a scontrarsi con Ulisse di Alberto Angela. Come saranno andati i due programmi e chi avrà vinto la serata? Gli ascolti tv di ieri 9 aprile 2022 sono arrivati e hanno svelato spettatori e share della prima serata, e non solo. Non è la prima volta che Amici e Ulisse si sfidano nel sabato sera in tv, dopo Amadeus adesso tocca ad Alberto Angela sfidare colei che a Mediaset viene considerata la regina del sabato sera. Maria De Filippi sarà riuscita a mantenere alti gli ascolti tv di Amici? Non solo, il talent show è anche cresciuto rispetto alle prime tre puntate.

Ieri inoltre è stata una puntata particolare, la prima registrata senza Piero Sonaglia, storico assistente in studio, ma Piero sarà soddisfatto degli insegnamenti che ha lasciato e del risultato raggiunto. Di seguito tutti gli ascolti tv di sabato 9 aprile relativi alla prima serata:

Rai Uno – Ulisse, il piacere della scoperta: 2.604.000 spettatori e il 13.2% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi: 4.650.000 spettatori e il 26.5% di share;

Rai Due – FBI: 968.000 spettatori e il 4.5% di share;

Italia 1 – Freedom presenta Misteri Insondabili: 602.000 spettatori e il 4.1% di share;

Rai Tre – Che ci Faccio Qui: 812.000 spettatori e il 4.1% di share;

Rete 4 – Speciale Controcorrente: 676.000 spettatori e il 3.1% di share;

La7 – In Onda Prima Serata: 626.000 spettatori e il 2.8% di share; Le Quattro piume: 195.000 spettatori e l’1.3% di share;

TV8 – Moto GP Americhe: 338.000 spettatori e l’1.6% di share;

Nove – La Mafia di Putin: 431.000 spettatori e il 2% di share.

Ascolti tv sabato 9 aprile 2022: il pomeriggio e il preserale

Rai Uno – Dedicato: 1.621.000 spettatori e il 10.95% di share;

Rai Uno – A sua immagine: 872.000 spettatori e il 7.35% di share nella prima parte; 886.000 spettatori e il 7.64% di share nella seconda parte;

Canale 5 – Verissimo: 2.102.000 spettatori e il 17.98% di share nella prima parte; 2.215.000 spettatori e il 17.19% di share nella seconda parte;

Rai Uno – ItaliaSì!: 1.314.000 spettatori e l’11.06% di share nella prima parte; 1.618.000 spettatori e il 12.22% di share nella seconda parte;

Rai Uno – L’Eredità: 3.842.000 spettatori e il 22.26% di share;

Canale 5 – Avanti un altro: 2.946.000 spettatori e il 17.46% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.615.000 spettatori e il 21.18% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.520.000 spettatori e il 16.15% di share.

Ascolti della mattina di sabato 9 aprile 2022