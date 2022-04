La serata di sabato 9 aprile minuto per minuto: chi è uscito e il secondo eliminato in casetta, il ricordo di Piero commuove

La quarta puntata del Serale di Amici 21 si è aperta con il ricordo di Piero. Maria De Filippi appena è entrata in studio ha chiesto subito di inquadrare dei cartelloni che il pubblico ha dedicato al suo assistente di studio. Piero è stata una figura rassicurante anche per chi ha seguito da casa, per anni e anni, i programmi di Maria. La sua assenza comincia a farsi sentire, tant’è che Stefano De Martino è entrato in studio con gli occhi commossi. Poi la forte emozione è rientrata e tutti si sono concentrati per portare a casa la registrazione “precisa, come voleva lui” ha detto la conduttrice.

Una gara di addominali ha dato la possibilità a Stefano De Martino, vincitore della gara, di scegliere la busta con la squadra che avrebbe iniziato la partita. Sono stati pescati Zerbi e Celentano, che hanno subito sfidato i CuccaTodo. Hanno vinto i primi, grazie ai punti di LDA e Luigi. La seconda sfida tra Michele e Carola contro Sissi è stata invece annullata: il motivo? Il punto decisivo era quello di Stefano, che non è riuscito a scegliere tra Carola e Sissi quindi Maria è andata avanti. I professori vincitori hanno nominato tutti e tre i cantanti della squadra Cuccarini-Todaro. Quest’ultimo ha definito questa nomination una “buffonata” perché non hanno chiamato Nunzio a rischio, visto che lo hanno sempre nominato.

Aisha eliminata ad Amici, lacrime e forti emozioni con Lorella e Maria

I giudici hanno salvato subito Sissi, poi è stata eliminata Aisha contro Alex. Nel momento dell’eliminazione Aisha è scoppiata in un forte pianto. Lorella Cuccarini ha chiesto di abbracciarla, p0oi le ha detto:

“Tu hai fatto all’interno di Amici un percorso meraviglioso. Hai solo 18 anni, hai già due singoli prodotti, hai partecipato a un brano dei OneRepublic penso non sia mai successo a nessuno. Questo è solo l’inizio, puoi essere orgogliosa di quello che hai fatto perché io lo sono moltissimo”

Il pubblico ha salutato Aisha con un forte applauso. Todaro è andato ad abbracciare Aisha, mentre Lorella faceva notare quanto sia bello avere un contatto con gli allievi. Per via del Covid, infatti, non ci sono contatti tra allievi e nessun altro. Anche Maria ha dedicato bellissime parole ad Aisha:

“Sono felice di averti conosciuta. Mi sono divertita alcune volte con te. Sei piena di vita, una persona con tanta anima. Parli poco, ma quando parli ha un senso e a volte è meglio parlare poco e parlare quando le parole hanno un senso. Spero che star qua ti abbia aiutato a capire che non sei sola se non vuoi essere sola. Non deve essere una scelta essere soli alla tua età”

Aisha ha ringraziato tutti, allievi e produzione e professori. Si è detta dispiaciuta, non vorrebbe tornare alla vita che aveva prima ma è comunque soddisfatta di ciò che ha fatto ad Amici 21.

Amici, quarta puntata Serale: Crytical e Nunzio, chi è stato eliminato

La squadra dei CuccaTodo si è diretta verso gli spalti, ma avevano già intuito che sarebbero stati subito richiamati e si sono fermati a metà strada. Anche la seconda partita è stata portata a casa da Zerbi e Celentano: LDA e Michele hanno conquistato due punti importanti. Alex è stato l’unico a prendere il punto con un’esibizione praticamente perfetta sulle note di Let it be. C’è stato il classico scontro tra Celentano e Todaro, nel quale si è infilato De Martino che ha invitato la maestra per un ballo nel tentativo di calmarla. Stavolta sempre i professori hanno messo al ballottaggio Serena, Nunzio e Alex. Quest’ultimo è stato subito salvato, poi Nunzio è andato al ballottaggio finale.

La terza partita ha visto sfidarsi la squadra Zerbi-Celentano e quella Peparini-Pettinelli. ZerbiCele hanno vinto anche questa due a uno; stavolta l’unico punto dell’altra squadra è stato vinto da Albe. Per l’allievo della Pettinelli sono arrivati anche i complimenti di Zerbi per la performance! Nel guanto di sfida tra Michele e Dario invece c’è stata una discussione tra la Celentano e lo stesso Dario, che ha sbottato: “Se il mio movimento può sembrare sempre lo stesso stile è perché ho personalità”. Grandi complimenti per Luigi che si è cimentato con il rap contro Crytical. Della squadra perdente i giudici hanno salvato subito Dario, mentre Crytical è finito al ballottaggio con Nunzio.

Stash, la proposta inaspettata a Crytical: cosa faranno insieme

Maria si è collegata con la casetta invitando tutti ad andare sulla gradinata e ha cominciato a parlare con i due a rischio eliminazione. Si è scoperto che Nunzio non stava bene, aveva un forte mal di testa dalla mattina. La conduttrice gli ha detto che era pallido e bianco in puntata, Nunzio con la sua solita ironia ha risposto che per fortuna si era truccato. Maria è stata secca nel dire il verdetto: “Allora, esce Crytical”. Poi però ha aggiunto: “Non so se può farti piacere ma Stash mi ha detto di chiederti se vuoi aprire dei suoi concerti. Lui ne sarebbe onorato”. Crytical aprirà i concerti dei The Kolors, perché ovviamente ha accettato, quindi è uscito con un piccolo sorriso tra le lacrime.