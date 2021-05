Ascolti tv ieri 8 maggio, boom Amici Serale: semifinale più vista di sempre

Ancora una volta è il Serale di Amici 20 a imporsi quale leader di fascia nella prima serata del sabato sera. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, 8 maggio 2021, la semifinale è stata vista da 5.675.000 telespettatori, pari al 28,73% di share risultando la più seguita di sempre. Il picco si è raggiunto alle 22.53 con 6.724.807 telespettatori. Aka7even, Giulia Stabile, Sangiovanni, Deddy e Alessandro Cavallo: solo uno di loro sarà il vincitore di Amici 20. La finale, sabato 15 maggio 2021, sarà rigorosamente in diretta e scopriremo chi trionferà in questa ventesima edizione. Niente da fare per il diretto competitor e per le altre trasmissioni in onda: Maria De Filippi si conferma la regina del sabato sera. Su Rai1 l’Oro di Scampia ha ottenuto soltanto l’11,1% di share con 2.457.000 di telespettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 F.B.I. 1.405.000 spettatori (5,8%) e Blue Bloods 1.427.000 spettatori (5,8%). Italia1 Madagascar 2 1.128.000 spettatori (4,7%). Rai3 Sapiens – Un solo Pianeta 1.622.000 spettatori (7,5%). Rete4 Milano 2020 282.000 spettatori (1,2%). La7 Un marito per Cinzia 629.000 spettatori (2,7%). Tv8 Nella Morsa del Ragno 391.000 spettatori (2,7%). Sul Nove Suicidio Apparente: Il Caso Biondo è seguito da 366.000 spettatori (1,5%).

