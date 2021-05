Ascolti tv ieri 7 maggio: Isola dei Famosi non decolla. Cala Top Dieci

Con il passaggio al venerdì le cose per L’Isola dei Famosi 2021 non sono migliorate. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, 7 maggio 2021, la quindicesima puntata del reality show condotto da Ilary Blasi ha incollato davanti al video 2.858.000 spettatori pari ad uno share del 16,8%. Rispetto all’appuntamento di lunedì scorso, che aveva ottenuto il 17,40%, è stato registrato un calo. Anche Top Dieci ha subito un calo di share e spettatori. Il programma condotto da Carlo Conti su Rai1 ha conquistato 3.350.000 spettatori, pari al 15,6% di share. In ogni caso ha vinto in termini di pubblico sul diretto competitor.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 N.C.I.S. 1.313.000 (5,2%), Blue Bloods 1.051.000 spettatori (4,5%). Italia1 Transformers – L’ultimo Cavaliere 1.054.000 (5,2%). Rai3 Mother’s Day 1.170.000 (4,9%). Rete4 Quarto Grado 1.693.000 spettatori (9%). La7 Propaganda Live 1.012.000 (5,5%). Tv8 Indiana Jones e l’ultima Crociata 308.000 spettatori (1,4%). Sul Nove Fratelli di Crozza 1.220.000 (5%).

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 battuta. Ancora record per La Vita in Diretta

Ennesimo boom di ascolti per La Vita in Diretta. L’ultimo appuntamento settimanale con il contenitore di Alberto Matano ha conquistato 1.966.000 spettatori, pari al 19,3% di share. Pomeriggio 5 è stata battuta. Barbara d’Urso, che ha festeggiato un compleanno amaro per via dei flop e delle chiusura di Domenica Live a partire dalla prossima stagione tv, ha ottenuto una media del 15,4% di share nella prima parte pari a 1.476.000 spettatori, nella seconda 15,6% di share e 1.649.000 spettatori. Nella terza parte, quella dei saluti, il 13,7% di share e 1.561.000 spettatori.

Rimanendo nel pomeriggio di ieri, segnaliamo il 20,8% di share, 2.148.000 spettatori, per la puntata de Il Paradiso delle Signore su Rai1. Ottimi risultati per Uomini e Donne su Canale 5: 2.814.000 spettatori con il 23,4% di share. Bene anche Daydreamer sulla rete ammiraglia del Biscione: 17,7% di share e 1.697.000 spettatori. Geo su Rai3 ha conquistato il 9,8% di share e 1.011.000 spettatori.

Ascolti tv ieri: Mattino Cinque sfiora il 20%. Niente da fare per Storie Italiane

Continua il successo per Mattino Cinque. Federica Panicucci e Francesco Vecchi nella prima parte del loro contenitore sono stati seguiti da 1.021.000 spettatori, pari al 18,9% di share. Nella seconda parte hanno sfiorato il 20% di share con 933.000 spettatori. La prima parte di Storie Italiane su Rai1, invece, ha ottenuto una media di 721.000 spettatori pari al 15,3% di share. Nella seconda parte Eleonora Daniele è calata a 812.000 telespettatori e al 14,1% di share.