Ascolti tv ieri, Viola come il Mare cala: vince Tale e Quale, tutti i dati

Nuovo confronto tra Tale e Quale Show e Viola come il Mare: gli ascolti tv di ieri chi avranno premiato? A spuntarla è stato Carlo Conti con il suo show su Rai Uno, ma la fiction continua a tenere ascolti più alti rispetto alle precedenti proposte Mediaset in termini di serialità. Francesca Chillemi e Can Yaman stanno piacendo al pubblico, sebbene i risultati delle fiction Rai siano molto lontani. Viola come il Mare però ha subito un calo: ieri sera è stata seguita da circa 500mila spettatori in meno, che si traducono in circa tre punti di share in meno.

Venerdì scorso infatti aveva superato il 20% di share, un buon risultato per Canale 5. Ieri sera invece è scesa, come si può vedere negli ascolti tv di ieri 7 ottobre 2022 relativi alla prima serata:

Rai Uno – Tale e Quale Show: 3.604.000 spettatori e il 22.59% di share;

Canale 5 – Viola come il Mare: 2.868.000 spettatori e il 17.55% di share;

Rai Due – Le tre vite di Donato Bilancia: 548.000 spettatori e il 3% di share;

Italia 1 – Rambo 2 – La vendetta: 1.224.000 spettatori e il 6.6% di share;

Rai Tre – Flesh and Blood: 419.000 spettatori e il 2.3% di share;

Rete 4 – Quarto Grado: 1.046.000 spettatori e il 7.3% di share;

La7 – Propaganda Live: 833.000 spettatori e il 6% di share;

TV8 – MasterChef: 408.000 spettatori e il 2.6% di share;

Nove – Fratelli di Crozza: 1.107.000 spettatori e il 5.8% di share.

Ascolti tv venerdì 7 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.560.000 spettatori e il 26.66% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.771.000 spettatori e il 22.72% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.573.000 spettatori e il 16.26% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.676.000 spettatori e il 21.44% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.365.000 spettatori e il 17.88% di share;

Rai Due – Bella Mà: 261.000 spettatori e il 3.14% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.502.000 spettatori e il 19.2% di share nella presentazione, poi 1.833.000 spettatori e il 20.32% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.260.000 spettatori e il 15.88% di share nella presentazione, poi 1.551.000 spettatori e il 17.3% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Reazione a Catena: 4.268.000 spettatori e il 27.6% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.173.000 spettatori e il 21.05% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.303.000 spettatori e il 21.67% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.482.000 spettatori e il 7.4% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.746.000 spettatori e il 18.87% di share.

Ascolti della mattina di venerdì 7 ottobre 2022