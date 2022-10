Ascolti tv ieri: Emigratis cala, Chi l’ha Visto? cresce, tutti i dati

Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del nuovo Emigratis, ma Canale 5 non sembra favorevole a questo programma di Pio e Amedeo. Gli ascolti tv di ieri 5 ottobre 2022 non hanno premiato i due comici foggiani: si sono scontrati con un episodio di Montalbano e sebbene il commissario di Rai Uno non abbia raggiunto i suoi soliti numeri Emigratis si è fermato ancor prima. Anzi, c’è stato un calo rispetto alla settimana scorsa.

La prima puntata di Emigratis mercoledì scorso è stata seguita da 2.547.000 spettatori pari a uno share del 16.9%. Ieri sera si sono persi per strada circa 400mila spettatori che hanno fatto calare lo share sotto al 15%. Chi invece è cresciuto di quasi un punto è Chi l’ha Visto?. Qui di seguito gli ascolti tv di ieri della prima serata e non solo:

Rai Uno – Il Commissario Montalbano – Il Cane di Terracotta: 3.037.000 spettatori e il 16.8% di share;

Canale 5 – Emigratis: 2.163.000 spettatori e il 14.7% di share;

Rai Due – Delitti in Paradiso: 909.000 spettatori e il 4.5% di share;

Italia 1 – Security: 965.000 spettatori e il 5% di share;

Rai Tre – Chi l’ha Visto?: 1.868.000 spettatori e l’11.2% di share;

Rete 4 – Controcorrente – Prima Serata: 716.000 spettatori e il 5% di share;

La7 – Una Giornata Particolare: 671.000 spettatori e il 3.6% di share;

TV8 – X Factor: 623.000 spettatori e il 3.6% di share;

Nove – La Rapina Perfetta – The Bank Job: 282.000 spettatori e l’1.6% di share.

Rai Due – Stasera c’è Cattelan: 310.ooo spettatori e il 2.95% di share.

Ascolti tv mercoledì 5 ottobre 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Uomini e Donne: 2.546.000 spettatori e il 25% di share;

Canale 5 – Amici di Maria De Filippi – Daytime: 1.563.000 spettatori e il 19.24% di share;

Rai Uno – Oggi è un altro giorno: 1.445.000 spettatori e il 14.05% di share;

Rai Uno – Il Paradiso delle Signore: 1.669.000 spettatori e il 20.69% di share;

Canale 5 – Un altro Domani: 1.100.000 spettatori e il 14.79% di share;

Rai Due – Bella Mà Short: 224.000 spettatori e il 2.91% di share;

Rai Uno – La Vita in Diretta: 1.413.000 spettatori e il 18.92% di share nella presentazione, poi 1.723.000 spettatori e il 19.83% di share;

Canale 5 – Pomeriggio Cinque: 1.179.000 spettatori e il 15.58% di share nella prima parte; 1.536.000 spettatori e il 18.05% di share nella seconda parte;

Rai Uno – Reazione a Catena: 4.328.000 spettatori e il 26.6% di share;

Canale 5 – Caduta Libera: 3.142.000 spettatori e il 20% di share;

Rai Uno – Soliti Ignoti: 4.274.000 spettatori e il 20.2% di share;

Rai Tre – Un Posto al Sole: 1.643.000 spettatori e il 7.7% di share;

Canale 5 – Striscia la Notizia: 3.513.000 spettatori e il 16.7% di share.

Ascolti della mattina di mercoledì 5 ottobre 2022