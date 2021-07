Ascolti tv ieri 4 luglio 2021, Mara Venier batte Preziosi: Masantonio fa flop

La Signora della domenica riporta in alto gli ascolti di Una Voce per Padre Pio. Brusco calo per la seconda puntata di Masantonio su Canale 5. I dati di ieri

L’edizione numero ventidue di Una Voce per Padre Pio è stata condotta per la prima volta da Mara Venier. Lo spettacolo musicale, a scopo benefico, è tornato in onda dalla piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina dopo l’edizione anomala del 2020 trasmessa da Roma per via delle restrizioni a causa del Coronavirus. La Signora della domenica ha preso il posto dei suoi predecessori portando al termine l’impegno nonostante le sue condizioni di salute. Nel corso della serata, infatti, ha espresso tutta la sua soddisfazione per avercela fatta. Sono state settimane difficile per lei: dopo l’intervento ai denti si è ritrovata a fare i conti con una paralisi facciale. Gli ascolti tv di ieri, domenica 4 luglio 2021, hanno fatto registrare un rialzo in termini di spettatori e share: 2.298.000 pari al 14%. Numeri che non si vedevano dal 2016.

La seconda puntata di Masantonio – Sezione Scomparsi su Canale 5 ha ottenuto soltanto 1.323.000 spettatori pari all’8% di share. La scorsa settimana la serie tv con Alessandro Preziosi, che ha lanciato una frecciata a Mediaset, aveva ottenuto un esordio deludente incassando soltanto il 10,1% di share, 1.688.000 telespettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Delitti in Paradiso 1.396.000 spettatori (7.8%). Italia1 la replica di Colorado 829.000 spettatori (5.5%). Rai3 l’incontro di basket Serbia-Italia 745.000 spettatori (4%). Rete4 Solo per Vendetta 893.000 spettatori (5.3%). La7 Mangia, Prega, Ama 355.000 spettatori (2.3%). Tv8 Cani Sciolti 588.000 spettatori (3.3%).

Al pomeriggio Mara Venier ha ottenuto l’11,3% di share, pari a 1.520.000 spettatori, con il meglio della stagione appena conclusa di Domenica In che andrà in onda fino alla fine di luglio 2021.

Al Bano e Romina Power insieme da Mara Venier tra gag e imbarazzo con il pubblico

Tra gli ospiti di Una Voce Per Padre Pio non potevano mancare Al Bano e Romina Power che si sono resi protagonisti di una gag romantica e momenti di imbarazzo. Sul finire di ‘Ci Sarà’, sul verso ‘Un modo più umano per dirsi…’ cantato da Romina, Al Bano si è rifiutato in maniera scherzosa di continuare con ‘Ti amo’. Durante l’esibizione del pezzo il cantante di Cellino San Marco ha chiesto al pubblico di cantare ma nessuno ha aperto bocca.