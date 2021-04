Ascolti tv ieri 31 marzo: boom Chi l’ha Visto. Cala Svegliati Amore Mio

By

Boom per la trasmissione di Federica Sciarelli e il caso di Denise Pipitone. La fiction di Ricky Tognazzi cala. Tiepido il debutto di Simona Ventura

Nella serata di ieri mercoledì 31 marzo 2021, gli ascolti tv hanno registrato un boom per Chi l’ha Visto? Federica Sciarelli è stata seguita da 3.520.000 telespettatori, pari al 15,2% di share. Grande attenzione per il caso di Denise Pipitone. A 17 anni dalla sua sparizione una ragazza russa cerca la famiglia d’origine e ha lanciato un appello sulla tv locale. Olesya Rostova è Denise Pipitone? Il Dna è stato fatto e Piera Maggio si è detta speranzosa senza illudersi più di tanto. Su Rai1 l’incontro Lituania-Italia per la qualificazione ai Mondiali di Calcio 2022 ha ottenuto 5.972.000 spettatori e il 21,7% share. Su Canale 5, invece, la seconda puntata di Svegliati Amore Mio ha perso ascolti. La fiction con Sabrina Ferilli ha raccolto una media di 3.586.000 spettatori con il 14,7% di share. Il debutto della scorsa settimana aveva conquistato quasi 4 milioni e il 16,10%.

Il regista Ricky Tognazzi ha tuonato contro la trasmissione di Federica Sciarelli su Rai 3 con un tweet al veleno. Ha avuto da ridire condividendo un post di un utente che allontana l’ipotesi del ritrovamento di Denise con tanto di invito a non guardare Chi l’ha Visto.

Simona Ventura debutta con Game of Games: ascolti tv scarsi per la prima puntata

1.267.000 telespettatori sono stati quelli che hanno guardato Game of Games. Simona Ventura è tornata su Rai2 con la versione nostrana del gioco che ha conquistato il pubblico americano e condotto da Ellen DeGeneres. Come riportano gli ascolti tv di ieri, mercoledì 31 marzo 2021, prima puntata ha ottenuto soltanto il 5,1% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Italia 1 Jack Reacher – Punto di non Ritorno 2.040.000 spettatori (8,1%). Rete4 Stasera Italia Speciale 599.000 spettatori (2,6%). La7 Speciale Atlantide 610.000 spettatori (3%). Tv8 best di Italia’s Got Talent 409.000 spettatori (1,8%) Nove Accordi e Disaccordi 398.000 (1,5%).

La Vita in Diretta battuta da Pomeriggio 5: gli ascolti tv di Barbara d’Urso e Alberto Matano

Mercoledì 31 marzo 2021, al pomeriggio, gli ascolti tv hanno decretato la vittoria di Pomeriggio 5. In un 1.741.000 hanno seguito Barbara d’Urso nella prima parte, 17,1%, mentre 1.911.000 sono stati gli spettatori della seconda parte con il 16,8% di share. Alberto Matano ha ottenuto una media di 16,8% di share. A guardare La Vita in Diretta sono stati 1.818.000 spettatori. La presentazione del contenitore è stata vista da 1.535.000 spettatori e il 15,5% di share.