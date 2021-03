Chi l’ha Visto, caso Denise Pipitone: Ricky Tognazzi critica Sciarelli

Stasera a Chi l’ha Visto? si parlerà del caso della scomparsa di Denise Pipitone. La trasmissione di Federica Sciarelli, a diciassette anni di distanza dalla sparizione da Mazara del Vallo, torna ad occuparsene. L’intervento di Olesya Rostova, giovane ragazza in una tv russa, ha riacceso la speranza di trovare Denise. Ha raccontato di essere stata rapita quando era appena una bambina e di non sapere chi sia sua madre. Le immagini diffuse da Chi l’ha Visto? sono state messe a confronto con il viso della madre di Denise, Piera Maggio. In molti hanno notato una somiglianze con la bambina e il genitore.

La stessa padrona di casa Federica Sciarelli ha invitato tutti a rimanere con i piedi per terra. Nel caso di conferma di tratterebbe di un vero e proprio miracolo, miracolo che ad oggi sembra davvero lontana. In molti hanno visto il servizio russo in questione e non ci sarebbero delle somiglianze forti tra la ragazza russa quando era bambina e la piccola Denise. Si invita, quindi, alla prudenza in attesa di tutti i chiarimenti del caso. Molto probabilmente gli ascolti di Chi l’ha Visto voleranno dal momento che c’è davvero molta attenzione sul caso e sulle rivelazioni che saranno fatte in puntata.

Gli avvistamenti di persone che avrebbero potuto essere Denise sono stati diversi in tutti questi anni, purtroppo senza un risvolto positivo. La giovane russa ha raccontato di essere stata trovata a Mosca dopo un rapimento. Sono tanti che sperano in uno sviluppo positivo. Tante le critiche rivolte alla trasmissione, tra le quali quelle di sciacallaggio. Ricky Tognazzi su Twitter ha lanciato una frecciatina a Federica Sciarelli:

“Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah”

Cosa non si farebbe per un punto di share in più? Mah! https://t.co/93rp2SkdTC — ricky tognazzi (@TognazziR) March 31, 2021

Una critica dettata dal fatto, forse, che stasera va in onda la seconda puntata di Svegliati Amore Mio di Tognazzi e la moglie Simona Izzo, con protagonisti Sabrina Ferilli, Ettore Bassi e Francesco Arca. Il secondo appuntamento ne risentirà in termini di ascolti? La fiction è partita la scorsa settimana conquistando quasi 4 milioni di spettatori e il 16,10% di share.

Una base di partenza non male. Chi l’ha Visto ostacolerà la crescita in share e spettatori? Lo scopriremo domani mattina. L’appuntamento con gli ascolti tv è alle ore 10 quando Auditel diffonderà i numeri di share e spettatori di tutti i programmi televisivi.