Denise Pipitone, svolta sul caso dopo 16 anni: l’annuncio di Chi l’ha visto?

Chi l’ha visto?, attraverso i suoi canali social, ha dato una anticipazione che ha scosso una parte dell’opinione pubblica italiana, informando che domani, mercoledì 31 marzo 2021, ci saranno importanti aggiornamenti su uno dei casi di cronaca che maggiormente è stato seguito nel Bel Paese negli ultimi anni. Quello relativo alla scomparsa di Denise Pipitone, bimba di cui si sono misteriosamente perse le tracce l’1 settembre 2004, quando aveva solo quattro anni.

La notizia ha subito provocato un poderoso sussulto sui social, dove l’hashtag #DenisPipitone è balzato in tendenza. Denise, quando scomparve, non aveva ancora compiuto quattro anni. Di lei non si seppe più nulla come sopradetto dall’1 settembre 2004, data in cui sparì da Mazara del Vallo, comune siciliano della provincia di Trapani che attualmente conta poco più di 50mila abitanti.

Chi l’ha visto?, la segnalazione di una telespettatrice: “C’è una giovane donna in Russia che assomiglia a Piera Maggio”

A riaccendere i riflettori sul caso è Federica Sciarelli che ha annunciato assieme allo staff della storica trasmissione di Rai Tre che una telespettatrice ha segnalato che a Mosca, in Russia, abita una giovane donna, rapita quando era bimba e che assomiglia tantissimo a Piera Maggio, vale a dire la madre di Denise, che oggi avrebbe 21 anni. Nella clip di anticipazioni relativa alla puntata che andrà in onda domani, Chi l’ha visto? si pronuncia così sulla vicenda:

“Sarebbe troppo bello per essere vero, ma ve lo vogliamo raccontare lo stesso. Una nostra telespettatrice ci dice che a Mosca c’è una giovane donna che è stata rapita quando era una bimba e che somiglia tantissimo a Piera Maggio. La bambina è stata trovata in un campo nel 2005 ed oggi ha la stessa età che avrebbe Denise Pipitone. Non sa chi sia la sua mamma ed è per questo che è andata in tv a far vedere il suo volto”. https://www.facebook.com/chilhavisto/videos/444958206609503/

Denise Pipitone, la madre Piera Maggio non si è mai arresa

Piera Maggio, da quando si sono perse le tracce di Denise, non ha mai smesso di cercarla, sia tramite annunci televisivi, sia attraverso iniziative private e personali e sia con l’aiuto dei social network. Spulciando i profili social della donna, si nota che anche di recente non sono mancati gli appelli rivolti a chiunque potesse dare informazioni utili al ritrovamento della figlia.

Nelle ultime ore il profilo Facebook di Piera e quello dedicato appositamente alle notizie e alle segnalazioni inerenti al caso di Denise sono stati raggiunti da molti utenti che si sono augurati che le scoperte di Chi l’ha visto? possano finalmente risolvere il caso.

???? Nonostante tutto e tutti, NOI ANDREMO AVANTI SEMPRE… Piera Maggio#MISSING DENISE PIPITONE ❤️Denise nata il… Posted by Missing Denise Pipitone Mp on Monday, March 29, 2021