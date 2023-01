L’Anno che verrà di Amadeus vince nettamente la sfida con il Capodanno in Musica timonato da Federica Panicucci. Rai Uno ha fatto compagnia ad oltre 5 milioni di utenti. Canale Cinque a 3 milioni. Bene anche Rai Due e Rai Tre, con Gli aristogatti e Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo.

Ecco il dettaglio dei dati Auditel registrati nel prime time di sabato 31 dicembre 2022.

Rai Uno – L’anno che verrà, in onda dalle 21:36 alle 1:45, è stato seguito da 5.032.000 telespettatori con il 36.9% di share;

Canale 5 – Capodanno in Musica, dalle 20:50 alle 1:30, ha appassionato 3.001.000 spettatori (20.9%);

Rai Due – Gli aristogatti è stato seguito da 1.094.000 spettatori (6.8%);

Italia Uno – Mrs. Doubtfire – Mammo per sempre ha ottenuto 818.000 spettatori (5.2%);

Rai Tre – Il Meglio del Festival del Circo di Montecarlo ha totalizzato 1.286.000 spettatori (8.1%);

Rete 4 – Controcorrente ha raggiunto 345.000 spettatori (2.2%);

La 7 – Sherlock ha convinto 201.000 persone (1.4%).

Tv 8 – La famiglia Addams ha fatto compagnia a 311.000 persone (2%);

Nove – Robin Hood – La leggenda ha interessato 168.000 spettatori (1.1%).

Ascolti tv sabato 31 dicembre 2022: preserale e access prime time

Il Messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica è stato ascoltato da:

su Rai Uno da 4.994.000 spettatori (31.6%);

su Canale5 da 2.915.000 spettatori (18.4%);

su Rai2 da 625.000 spettatori (3.9%);

su Rai3 da 819.000 spettatori (5.2%).

Su Rai Uno, Addio a Benedetto XVI, in onda prima de L’Anno che Verrà, ha intercettato 3.284.000 spettatori (20.8%).

Ascolti tv sabato 31 dicembre 2022: il pomeriggio

Rai Uno: il doc Ratzinger la roccia di Dio ha avuto 1.936.000 spettatori (15%);

Rai Uno: Tg1- Edizione Straordinaria 1.314.000 (11.4%);

Rai Uno: A sua Immagine – Speciale ha ottenuto 1.157.000 spettatori (10.6%) nella prima parte e nella seconda 1.274.000 (11.6%);

Rai Uno: Tg1 Speciale: ha avuto 1.269.000 spettatori (10.4%).

Canale 5: Beautiful è stato visto da 2.228.000 spettatori (16.2%);

Canale 5: Terra Amara ha raccolto 2.176.000 spettatori (18.6%);

Canale 5: Le storie di Verissimo ha convinto 1.723.000 spettatori (15.5%) nella prima parte e 1.801.000 spettatori (14.3%) nella seconda.

Da segnalare che la scomparsa del Papa emerito ha rivoluzionato il palinsesto tv, soprattutto quello di Rai Uno. Amadeus, che doveva prendere la linea da Perugia alle 21, l’ha presa alle 21.36 in quanto prima ha appunto lasciato spazio a uno Speciale del Tg1. Marco Liorni non è nemmeno andato in onda con Italia Sì, sempre per via di un approfondimento su Papa Ratzinger.

Pure la giornata di domenica 1 gennaio è interessata a dei cambiamenti di programmazione. Uno Mattina in Famiglia non è andato in onda. Anche Francesca Fialdini non sarà in video con Da noi… a ruota libera. Chi invece sarà regolarmente in onda è Mara Venier con Domenica In.