Cambio di programmazione in casa Rai per via della morte del Papa emerito: chi non andrà in onda e chi ci andrà ma in ritardo

Cambio di programmazione in extremis in casa Rai. La morte del Papa emerito Benedetto XVI, spentosi a Roma il 31 dicembre 2022, ha spinto il servizio pubblico a riformulare repentinamente il palinsesto. Alcuni programmi subiranno dei ritardi, altri non andranno in onda per dare spazio a degli approfondimenti sulla scomparsa del Pontefice. L’Anno che Verrà di Amadeus, evento con il quale Rai Uno accompagnerà il pubblico nella notte di San Silvestro verso il 2023, andrà in onda, ma inizierà in ritardo rispetto a quanto previsto. ‘Ama’ prenderà la linea intorno alle 21.35 e non alle 21. Prima, sulla rete ammiraglia della tv di Stato, sarà trasmesso il Discorso di Fine anno del Presidente Mattarella, dopodiché ci sarà uno Speciale Tg1 su Papa Ratzinger. Ed è proprio per via di tale Speciale che L’Anno che Verrà partirà circa 35 minuti dopo.

L’1 gennaio non andranno invece in onda Uno Mattina in Famiglia e Da noi… A ruota libera di Francesca Fialdini. Entrambi lasceranno spazio ad altri approfondimenti su Papa Benedetto XVI. Regolarmente in onda, invece, Mara Venier al timone di Domenica In.

Già la giornata di sabato 31 dicembre è stata costellata di Speciali e di variazioni. Ad esempio, A Sua Immagine è stato trasmesso con una puntata ad hoc su Joseph Ratzinger. A essere stati cancellati anche Linea Bianca, Passaggio a Nord-Ovest e Italia sì!

Benedetto XVI: l’annuncio della morte e quando si svolgeranno i funerali

Benedetto XVI è deceduto il 31 dicembre 2022, alle ore 9:34, nel Monastero Mater Ecclesiae in Vaticano. L’annuncio ufficiale è stato dato dal direttore della Sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni. Il suo corpo sarà collocato nella Basilica di San Pietro dalla mattina di lunedì 2 gennaio. Qui resterà per tre giorni prima del funerale che si svolgerà il 5 gennaio.

Ratzinger però, in quanto emerito, non era più pontefice e questo potrebbe innescare non pochi problemi per quel che concerne il protocollo funebre (si ricorda che è l’unico Papa in epoca contemporanea ad aver rinunciato al pontificato). Nel frattempo Matteo Bruni ha reso noto che i funerali si svolgeranno nel segno della semplicità “assecondando il desiderio del Papa“.