Uno degli ospiti più attesi dà forfait a causa del Covid: Amadeus dovrà pensare in extremis a come colmare l’assenza

Brutta tegola su L’Anno che Verrà, l’evento con cui Rai Uno celebra la notte di San Silvestro assieme a una miriade di artisti che quest’anno si esibiranno a Perugia, in piazza IV novembre (lo scorso anno a far da cornice al Capodanno della rete ammiraglia della tv di stato fu la cittadina di Terni). Al timone dello show ci sarà Amadeus (è dal 2015 che il conduttore è saldamente alla guida del programma). Chi invece non sarà presente a causa del Covid è colui che avrebbe dovuto fargli da spalla in diversi momenti della serata, vale a dire Nino Frassica.

Il comico ha dato forfait nelle scorse ore, in quanto è risultato positivo al tampone. Lo ha reso noto DavideMaggio.it che ha sentito direttamente l’attore. “Purtroppo non ci sarò, lo vedrò da casa”, ha spiegato Frassica al portale esperto di retroscena televisivi. ‘Ama’, a poche ore dall’evento, si ritrova così ‘azzoppato’ e dovrà inventarsi qualcosa per sopperire al forafit forzato del comico.

Confermata invece la presenza di Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli , tra i protagonisti dell’ultima fortunata edizione di Tale e Quale Show.

L’Anno che verrà: gli ospiti del Capodanno di Rai Uno, carrellata di cantanti italiani

Una carrellata di artisti allieterà il pubblico di Rai Uno, salutando l’arrivo del nuovo anno. Tra quelli già annunciati ci sono:

Umberto Tozzi

Iva Zanicchi

Raf, i Ricchi e Poveri

Dargen D’Amico

Nek

Piero Pelù

Mr Rain

Noemi

Donatella Rettore

Modà

Francesco Renga

LDA

Matia Bazar

Sandy Marton

Tracy Spencer.

Lo show live sarà gratuito, niente biglietto: come partecipare

Non sono disponibili biglietti per l’evento che si terrà a Perugia. Lo spettacolo sarà infatti gratuito e accessibile, fino a esaurimento posti, senza alcuna prenotazione. Sul posto, per garantire sicurezza e funzionamento, saranno dispiegate le forze dell’ordine, che saranno aiutate dai volontari della protezione civile i quali saranno attenti all’assistenza al pubblico.

La zona in cui si svolgerà l’evento sarà contingentata a partire dalle 12 circa del 31 dicembre. Da quel momento sarà possibile entrare soltanto da piazza Italia, dove saranno allestiti tre punti di accesso.