Ascolti tv ieri 30 luglio, Ines dell’Anima Mia non brilla: è crisi per Canale 5

Venerdì 30 luglio 2021 Ines dell’Anima Mia ha fatto il suo debutto di Canale 5. La serie, in quattro puntate, narra la storia vera di Ines de Suarez, unica donna ad avere partecipato alla spedizione per la conquista del Cile. Gli ascolti tv di ieri hanno fatto registrare un tiepido 10,7% di share, pari a 1.597.000 spettatori. Ha fatto meglio l’ultimo appuntamento in replica di Top Dieci su Rai1. Il programma condotto da Carlo Conti ha registrato 2.194.000 spettatori pari al 15%, aggiudicandosi la serata. In questa torrida estate è crisi di ascolti per la rete ammiraglia del Biscione. Solo grazie all’ottava edizione Temptation Island, ormai ufficialmente archiviata, è riuscita a raggiungere oltre il 23%, ma nei restanti giorni gli ascolti non sono mai brillati. In rare eccezioni, addirittura, si è classificata come la terza rete più seguita in prima serata facendosi superare da Italia 1 grazie a Battiti Live.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Il Circolo degli Anelli 906.000 spettatori, 6.1%. Italia1 Chicago P.D. 1.227.000 spettatori, 8.2%. Rai3 La Grande Storia 780.000 spettatori, 4.9%. Rete4 Terzo Indizio 692.000 spettatori, 4.6%. La7 Un Povero Ricco 572.000 spettatori, 3.6%. TV8 Italia’s Got Talent – Best Of 414.000 spettatori, 2%. Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza 259.000 spettatori, 1.6%.

Ascolti tv ieri venerdì 30 luglio 2021: Morning News non eguaglia Mattino 5 di Panicucci e Vecchi

Mediaset ha deciso di non spegnere l’informazione su Canale 5. Dopo più di un mese dalla fine di Mattino Cinque per la pausa estiva, Simona Branchetti ha fatto il suo debutto nella fascia di Federica Panicucci e Francesco Vecchi. Gli ascolti tv, però, sono lontani del contenitore per eccellenza del mattino e ieri Morning News ha fatto registrare il primo risultato monocifra. Se nella prima parte sono stati 518.000 spettatori a seguire la trasmissione, pari al 10.4% di share, nella seconda invece ha registrato l’8.9% di share e 503.000 spettatori.

Su Rai1 Uno Mattina Estate ha dato il buongiorno a 625.000 telespettatori con il 13.2% di share e Dedicato ha interessato 532.000 spettatori, pari al 10.2% di share. Sembra che la Rai sia soddisfatta dei pochi numeri che sta facendo registrare Serena Autieri. Si mormora, infatti, che dovrebbe essere voce narrante di un programma serale su Rai1 e a settembre prossimo dovrebbe sbarcare al sabato pomeriggio.