Ascolti tv ieri 29 luglio 2021: Battiti Live cala ancora. Trionfa Argentero

Con il cambio di programmazione per Battiti Live, gli ascolti tv di ieri giovedì 29 luglio 2021 hanno fatto registrare un nuovo calo. Lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è passato dal martedì al giovedì per evitare la sovrapposizione con la puntata finale di Temptation Island su Canale 5. Dalla prossima settimana, invece, tornerà regolarmente in onda il martedì. Se il debutto della nuova edizione ha ottenuto quasi 1.8 milioni di spettatori e il secondo appuntamento 1.5 milioni, la terza puntata ha conquistato soltanto 1.379.000 spettatori per uno share del 10,2%. Ci si aspettava qualcosa in più dal momento che sulle altre reti sono state proposte repliche di film e serie tv.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai1 replica di Doc – Nelle tue Mani 1.905.000 spettatori, 12.8%. Canale5 Mandela – La Lunga Strada verso la Libertà 1.043.000 spettatori, 7.2%. Rai2 Il Circolo degli Anelli ha interessato 960.000 spettatori, 6.3%. Rai3 A Raccontare Comincia Tu 907.000 spettatori, 5.4%. Rete4 Duro da Uccidere 868.000 spettatori, 5.5%. La7 In Onda Prima Serata 740.000 spettatori, 4.5%. Tv8 I Delitti del BarLume 482.000 spettatori, 2.9%. Sul Nove Eragon 217.000 spettatori, 1.3%.

