Ascolti tv ieri 3 aprile 2021: boom Amici Serale. Male De Sica su Rai 1

Ennesimo boom di ascolti per il Serale di Amici 20. Ancora una volta Maria De Filippi si conferma regina del sabato sera e con il suo talent va alla conquista degli ascolti, bissando il successo della scorsa settimana e di due settimane fa. Si tratta di un altro record per il volto di Canale 5 e per la sua trasmissione. Sono stati oltre 5,7 milioni di spettatori, pari al 27,4% di share a vedere il terzo appuntamento. Rispetto alla prima puntata c’è stato un lievo calo: il 20 marzo 2021 aveva ottenuto il 28,73% di share con 6.016.000 spettatori, mentre il 27 marzo poco più di 6 milioni e oltre il 28% di share. Niente da fare per Christian De Sica su Rai 1. Una Serata tra Amici, che ha chiuso il ciclo di A Grande Richiesta, ha ottenuto soltanto il 9,6% di share e 2.218.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 F.B.I 1.102.000 (4,3%) e Blue Bloods 1.198.000 (4,6%). Italia 1 Bigfoot Junior ha intrattenuto 1.299.000 (5,1%). Rai3 Città Segrete 1.804.000 spettatori (7,7%). Rete4 Ben Hur 954.000 (5,1%). La7 Eden – Speciale Missione Pianeta 447.000 (2%). Tv8 The Impossible 364.000 (1,4%). Nove Revenant – Redivivo 414.000 spettatori (1,8%).

IN AGGIORNAMENTO