Christian De Sica contro Amici Serale: “Avrei preferito non farlo”

Sabato 3 aprile 2021 andrà in onda la sfida tra Amici Serale e Christian De Sica. Proprio su Rai 1 ci sarà un nuovo one man show con protagonista il celebre attore e conduttore romano. Nello studio televisivo ripercorrerà tutta la sua carriera artistica e anche privata, in un percorso di memoria costellato da diversi momenti di spettacolo, anche intensi e speciali. Ci saranno, tra gli altri Carlo Verdone e Pino Strabioli. Una Serata tra Amici è il titolo del programma in cui avremo modo di vedere il talento di De Sica a 360 gradi che ci ha fatto fare tante risate negli innumerevoli cinepanettoni di cui è stato protagonista.

Il Serale di Amici 20 va alla grande in termini di ascolti. Maria De Filippi si conferma regina della televisione italiana e con il talent va ancora una volta alla conquista del sabato sera. La scorsa settimana ha bissato il successo della puntata di debutto quando aveva raccolto poco più di 6 milioni di spettatori con oltre il 28% di share. Riuscirà anche contro Christian De Sica a mantenere alta l’asticella dell’auditel? Intervistato a La Repubblica, l’attore ha ammesso che avrebbe preferito non scontrarsi con Amici ma gli altri giorni del palinsesto del primo canale della tv di Stato sono occupati da altri programmi:

“Sarà quel che sarà. Abbiamo spettatori diversi, lei ha i ragazzi. Spero di portarmi dietro un po’ di pubblico giovane, quello dei cinepanettoni”

In Una Serata tra Amici rivedremo scene da Un Americano a Parigi, Bambole non c’è una Lira e un duetto con il padre. Ha definito il suo programma come una grande festa. Questo è l’ultimo capitolo di A Grande Richiesta che non ha riscontrato il successo sperate nelle serate precedenti, tanto da eliminare il titolo che accomunava i vari speciali in corso d’opera.

Christian De Sica chiude il ciclo A Grande Richiesta su Rai1: gli ascolti non hanno brillato

Nella prima serata, Parlami d’Amore, Veronica Pivetti e Paolo Contini hanno ottenuto il 10,20% di share. L’appuntamento dedicato a Patty Pravo ha totalizzato l’8,30% di share, mentre le serate con i Ricchi e Poveri e Loredana Bertè hanno registrato rispettivamente il 12,60% di share e l’11%. La puntata meno vista è stata Minaccia Bionda con Patty Pravo seguita da 1.893.000, mentre la più seguita Non Sono una Signora – Loredana 70 con 2.488.000 spettatori.