Ascolti tv ieri, 27 marzo 2021: Serale di Amici trionfa. Male la Nazionale

Gli ascolti di ieri, sabato 27 marzo 2021, sono stati rilasciati in ritardo a causa del cambio dell’ora legale. Maria De Filippi sbanca tutto per l’ennesima volta. Gli ascolti del Serale di Amici 20 hanno registrato alla seconda puntata 5.990.000 telespettatori pari al 28,3% di share. Il debutto della scorsa settimana è stato da record con 6.016.000 spettatori pari al 28,73% di share. Lo scorso anno il secondo appuntamento della fase finale del talent aveva ottenuto 3.677.000 spettatori, raggiungendo il 19,9% di share. Leonardo Lamacchia è stato eliminato. Il cantante è finito al ballottaggio contro Aka7even. Anche Ibla è stata eliminata dal Serale di Amici 20 al termine della prima manche perdendo lo scontro con Martina Maliddi. Su Rai1 il match per gli Europei Under 21 Spagna-Italia ha conquistato 2.981.000 spettatori pari all’11.2% di share. Nel 2019 l’incontro tra spagnoli e italiani fece registrare il 29,41% di share e 5.661.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri degli altri canali: Rai2 Un Piccolo Favore 1.598.000 spettatori (6,1%). Italia 1 I Croods 1.670.000 spettatori (6,4%). Rai3 Città Segrete 2.098.000 spettatori (9,2%). Rete4 Serafino 924.000 spettatori (3,7%). La7 Eden Missione Pianeta 570.000 spettatori (2,6%). Tv8 il GP del Qatar 482.000 spettatori (1,8%). Nove Vizi e Virtù – Conversazione con Papa Francesco 187.000 spettatori (0,7%).

Ascolti tv ieri, sabato 27 marzo: Verissimo parte prima e conquista più di 2,5 mln

Con la chiusura del pomeridiano di Amici 20, Verissimo è partito alle 15.30. Il talk di Silvia Toffanin si conferma il più seguito del sabato pomeriggio. Sono stati 2.530.000 spettatori a seguire le interviste a vari personaggi famosi, pari a uno share del 18,8%. Giri di Valzer 2.436.000 al 16.7%.

Il diretto competitor Italia Sì ha segnato 1.418.000 spettatori, 10,7% di share nella prima parte; 1.833.000 spettatori, share al 12% nella seconda. Boom per TvTalk su Rai3 che ha registrato il primo record del 2021: 9,6% di share e 1.346.000 spettatori.

Ascolti sottotono per Paola Perego. La puntata de Il Filo Rosso sul secondo canale della tv di Stato è stata seguita da 418.000 spettatori, pari al 2,5% di share.

Ascolti Striscia la Notizia: Scotti e Manzini volano senza I Soliti Ignoti di Amadeus

Nell’access prime time di ieri, gli ascolti hanno fatto registrare numeri strepitosi per Striscia la Notizia. Il programma di Antonio Ricci, senza I Soliti Ignoti – Il Ritorno di Amadeus, ha registrato una media di 5.532.000 spettatori con uno share del 20,5%.