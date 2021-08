Ascolti tv ieri 3 agosto 2021: Battiti Live vicino al flop superato da Carrà

Gli ascolti tv di ieri sono stati diffusi dopo le 13 per un ritardo nel rilascio dei dati Auditel. Con il cambio di programmazione per Battiti Live, tornato alla sua collocazione originaria dopo essere scappato dalla finale di Temptation Island, lo show musicale condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri ha subito l’ennesimo calo di ascolti. La quarta puntata andata in onda in prima serata su Italia 1, che tra le altre cose ha visto Giacomo Urtis cantante fare incetta di critiche anche da personaggi del mondo dello spettacolo, ha fatto registrare un netto di 1.175.000 spettatori con il 9,28% di share. La presentazione, invece, è stata vista da 920.000 spettatori, 5% di share. Ricordiamo che il debutto dell’edizione 2021 di Battiti Live aveva ottenuto quasi 1.8 milioni di spettatori, il secondo appuntamento 1.5 milioni. La terza puntata, invece, è scesa a 1.379.000 spettatori per uno share del 10.2%.

L’ultima replica di Carramba Che Sorpresa ha superato il programma musicale di Italia 1. L’ultima puntata trasmessa della storica trasmissione di Raffaella Carrà ha conquistato 1.329.000 telespettatori, share 8,59%. Si chiude così, crediamo momentaneamente, l’omaggio da parte della Tv di Stato alla conduttrice morta il 5 luglio scorso. I telespettatori, in questo ultimo mese, hanno potuto godere di momenti speciali che resteranno impressi nella storia del piccolo schermo. Lacrime, ma anche risate, musica e divertimento sono stati gli ingredienti vincenti di uno show che riusciva ad incollare più di otto milioni di telespettatori.

Ascolti tv ieri 3 agosto 2021: discreto il debutto di Olivia su Canale 5. Male Non è l’Arena

Di seguito gli ascolti tv di ieri, martedì 3 agosto 2021, degli altri canali: Rai 2 Il Circolo degli Anelli 1.309.000 telespettatori, 8.99%, Rai 3 La Grande Opera all’Arena di Verona – Pagliacci 602.000 telespettatori, 3.46%. Canale 5 Olivia – Forte come la Verità 1.617.000 telespettatori, 11,35%. Rete 4 Today You Die 685.000 telespettatori, 4,14%. La7 Speciale Non è L’Arena 626.000 telespettatori, 3.56%. Tv8 La Cuoca del Presidente 523.000 spettatori, 3.1%. Sul Nove The Expatriate – In Fuga dal Nemico 440.000 spettatori, 2.7%.

Ascolti Estate in Diretta: disastro per colpa di Insinna e de Il Paradiso delle Signore

Continua il flop de Il Pranzo è Servito. Gli ascolti tv di ieri hanno fatto registrare per Flavio Insinna solo l’8.3% di share e 1.086.000 spettatori. A seguire la replica de Il Paradiso delle Signore ha raccolto 803.000 spettatori pari al 7.4% di share. Questi risultati non possono che fare un traino negativo per Estate in Diretta che nella prima parte ha fatto registrare un disastro: 863.000 spettatori con il 9.1%. Tuttavia, il contenitore estivo di Rai1 condotto da Roberta Capua e Gianluca Semprini riesce a riprendersi nella seconda parte. Ieri sono stati seguiti da 1.420.000 con il 16% di share.