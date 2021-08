Battiti Live Giacomo Urtis cantante: il duro attacco di Flora Canto

By

È andata in onda martedì 3 agosto 2021 la quarta puntata di Battiti Live. Tra gli artisti che si sono esibiti nello show musicale di Italia Uno, condotto da Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri, anche Giacomo Urtis. L’opinionista di Barbara d’Urso ed ex concorrente del Grande Fratello Vip ha cantato un brano trash che sembra comunque scatenare l’entusiasmo del pubblico dal titolo Gossip. Noto per la sua ecletticità, Giacomo è diventato un personaggio pubblico che attira, da sempre, critiche e consensi. Sul suo profilo Instagram, Flora Canto ha mosso una forte critica nei confronti del chirurgo plastico dei personaggi dello spettacolo scrivendo:

“Non vi offendete se io resto all’epoca di Morandi e Baglioni, vero?”

Qualcuno sui social ha bollato la moglie di Enrico Brignano (che da poco ha partorito) come omofoba, altri invece hanno condiviso il suo pensiero. In realtà non c’è nessun attacco omofobo, ma la conduttrice e attrice ha espresso un suo pensiero personale ascoltando la canzone di Giacomo Urtis e vedendo la sua edizione a Battiti Live 2021. Nel video di Gossip compaiono numerosi personaggi trash: da Denis Dosio a Sonia Lorenzini e altri protagonisti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip targata Alfonso Signorini.

Il singolo dal ritmo elettronico, è stato prodotto dal manager di Giacomo e Leonardo De Carli, Alessio Fiorucci, con la sua società Sheky Group. L’etichetta discografica è la Discovery Lab. Distribuito da Believe Music Italy, prodotto musicalmente da Daniele Ceccarini, è stato scritto da Lorenzo Piredda e registrato presso Pro Cube Studio di Roma.

Giacomo Urtis la spara grossa a Battiti Live: “Io e Alan Palmieri stiamo insieme”

Giacomo Urtis è stato presentato a Battiti Live come il re dei gossippari. Al termine della sua esibizione sul palco della manifestazione estiva canora Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri gli hanno chiesto quale sia il gossip da seguire quest’estate. Il chirurgo ha immediatamente risposto in maniera ironica spiazzando tutti:

“Ho uno scoop pazzesco, la coppia di questa estate sarà formata da me e Alan Palmieri”.

Della vita sentimentale attuale di Giacomo Urtis si sa poco. La più nota relazione è stata con Ken, Rodrigo Alvares che oggi è diventato Jessica. All’inizio dell’anno era uscito un gossip, mai confermato nè smentito, secondo cui si stava frequentando con l’ex compagno di Tommaso Zorzi.