Ascolti tv ieri, 29 marzo 2021: Isola dei Famosi cala ancora. Boom Màkari

Ancora una volta più di sei milioni di spettatori hanno scelto Màkari. Come riportano gli ascolti tv di ieri, lunedì 29 marzo 2021, sono stati in 6.451.000 pari al 26,33% di share a seguire la fiction con Claudio Gioè, Ester Pantano e Domenico Centamore. Grandi risultati per il primo canale della Tv di Stato, segnando un nuovo record. Discorso diverso per L’Isola dei Famosi. Gli ascolti in calo ma alti per la quinta puntata del reality show condotto da Ilary Blasi, realizzando un netto di 3.394.000 spettatori pari al 18,77% di share. Il dato è calato ulteriormente considerando la puntata di giovedì scorso. Nel 2019 il quinto appuntamento aveva ottenuto il 17,3%, con 2.885.000 spettatori, mentre nel 2018 aveva registrato il 24,10% di share e 4.401.000 spettatori.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Anche Stasera Tutto è Possibile 1.122.000 spettatori (5%). Italia1 xXx – Il ritorno di Xander Cage 1.487.000 (5,9%). Rai3 Presadiretta 1.628.000 spettatori (6,3%). Rete4 Quarta Repubblica 1.007.000 spettatori (4,7%). La7 Il processo di Norimberga 636.000 spettatori (3,2%). Tv8 la replica di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti 515.000 spettatori (1,9%). Nove Breakdown – La trappola 393.000 spettatori (1,5%).

Ascolti tv ieri, lunedì 29 marzo: non brilla il ritorno di Michelle Hunziker a Striscia

Francesca Manzini da lunedì 29 marzo ha ripassato il testimone a Michelle Hunziker, che resterà accanto a Gerry Scotti fino all’ultima puntata di Striscia la Notizia. Gli ascolti tv non hanno brillato per il ritorno della conduttrice. A seguire il tg satirico sono stati 4.733.000 spettatori pari al 17%. Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno è stato scelto da 5.548.000 spettatori pari al 20,2%.

Lilli Gruber su La7 ha conquistato 2.078.000 spettatori, media del 7,5% per Otto e Mezzo. Stasera Italia su Rete4 ha radunato 1.162.000 spettatori, con uno share del 4,4. Bene Un Posto al Sole su Rai3 con 1.861.000 spettatori e il 6,8% di share.

Ascolti Barbara d’Urso: Pomeriggio 5 nella seconda parte supera La Vita in Diretta di Alberto Matano

Dopo la chiusura di Live-Non è la d’Urso, Barbara è tornata al timone di Pomeriggio 5. Il primo appuntamento settimanale, come rivelano gli ascolti tv di ieri, hanno fatto registrare il trionfo su La Vita in Diretta. A seguire il contenitore sono stati nella prima parte 1.758.000 spettatori (16,7%) nella prima parte, 1.937.000 (16,2%) nella seconda, mentre nella terza 1.803.000 (14%). Alberto Matano è stato visto da 1.906.000 spettatori, media del 16,8%.