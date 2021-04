Ascolti tv ieri 29 aprile, sprofonda Isola dei Famosi: Blasi non decolla

Rispetto a sette giorni fa L’Isola dei Famosi 2021 ha avuto un calo ulteriore. Gli ascolti tv di ieri, giovedì 29 aprile hanno segnato 2.8 mln di spettatori netti pari al 16,5% share. La scorsa settimana aveva era stato registrato il record negativo della stagione attuale del format: 2.838.000 spettatori e il 16,9% di share. Lunedì scorso, invece 2.877.000 spettatori e il 17,40%. Il diretto competitor di Ilary Blasi è stato forte. Un Passo dal Cielo 6, in onda su Rai1, ha vinto la serata con 4,7 mln spettatori, pari al 20,2% di share. Nello scorso appuntamento aveva registrato quasi 5 milioni di spettatori e il 21,6% di share.

Tra i momenti più rilevanti della tredicesima puntata segnaliamo il bacio tra Ignazio Moser e Francesca Lodo, nonostante la raccomandazione di Cecilia Rodriguez. Giulia Salemi ha pianto in diretta per la madre Fariba e ha contestato una prova. Manuela Ferrera è stata eliminata dall’Isola dei Famosi e Zorzi è esploso e ha attaccato i naufraghi. Stessa cosa ha fatto la padrona di casa: la Blasi ha smascherato i concorrenti durante le nomination e si è infuriata.

Quella di giovedì 29 aprile è stata l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi in onda al giovedì e in registrata, per lasciare spazio alla diretta di Supervivientes in Spagna. Dalla prossima settimana, infatti, il doppio appuntamento con il reality show sarà il lunedì e il venerdì. Con la fine di Felicissima Sera venerdì 30 aprile, il 7 maggio prossimo Ilary Blasi occuperà la fascia di Pio e Amedeo, stesso destino riservato al GF Vip di Alfonso Signorini nella precedente stagione.

Ascolti tv ieri sera, 29 aprile 2021: Tv8 al 7% con l’Europa League e la Roma

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 Anni 20 411.000 spettatori (1,7%). Italia 1 Transformers 4 947.000 (4,8%). Rai3 Amore Criminale 1.212.000 spettatori (4,9%). Rete4 Dritto e Rovescio 1.087.000 spettatori (5,8%). La7 Piazza Pulita 1.030.000 (5,4%). Tv8 Europa League Manchester United – Roma 1.704.000 (7%). Su Nove Un Amore a Cinque Stelle 492.000 spettatori (2,1%).