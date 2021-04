Zorzi sbotta all’Isola sulle strategie negate: “Non fate le vergini incinte”

Durante la diretta con il tredicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi ha creato un po’ di scompiglio tra i concorrenti. La conduttrice ha affrontato le presunte strategie messe in atto da loro per eliminare ad ogni costo Miryea Stabile dal reality show. “Vi abbiamo beccato con il sorcio in bocca, Miryea vi ha sentiti bisbigliare”, ha dichiarato prima che iniziassero a smentire. Tommaso Zorzi ha perso la pazienza all’Isola dei Famosi. L’opinionista in studio non ha voluto sentire ragioni né giustificazioni da parte dei naufraghi e li ha attaccati:

“Non sono contro le strategie nei reality, ma sono contro le vergini incinte. Se sei uno stratega, dì che sei uno stratega e vai avanti, altrimenti fate delle brutte figure. Io mi agito”

Miryea ha vinto al televoto contro Manuela Ferrera, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo con una maggioranza schiacciante sugli altri naufraghi. Il gruppo continua a spaccarsi, com’era prevedibile con l’arrivo dei nuovi concorrenti. Da un lato, infatti, vi sono i primitivi con le loro personalità ed eccentricità, come Valentina Persia e Gilles Rocca che si è sentito male.

Dall’altro, invece, vi sono gli arrivisti. Emanuela Tittocchia, Matteo Diamante, Rosaria Cannavò e Manuela Ferrara stanno cercando di guadagnarsi il loro posto. A loro si è aggiunto Ignazio Moser che dopo essere rimasto bloccato in Messico è finalmente sbarcato. I due gruppi faticano a trovare un punto di incontro. Matteo Diamante continua ad acquistare sempre più consensi.

Il ragazzo è stato proclamato leader della settimana, conquistando la stima dei suoi compagni d’avventura. A lui è stato riconosciuto un vero e proprio spirito di adattamento e sopravvivenza. Qualità che sembrano infastidire Valentina Persia che ha dichiarato che chi parte così poi si perde lungo il percorso.

Isola dei Famosi: Valentina Persia criticata da Elettra Lamborghini che difende Isolde

Elettra Lamborghini, opinionista della quindicesima edizione dell’Isola, ha criticato Valentina Persia. La comica ha storpiato il nome di Isolde Kostner e l’ha chiamata Heidi. La cantante ha chiesto maggiori spiegazioni perchè ha trovato l’uscita fuori luogo e si è molto infastidita.