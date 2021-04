Isola dei Famosi, Gilles Rocca è stato male: il messaggio di Miriam Galanti

Il naufrago non si è sentito molto bene nelle ultime ore. La rivelazione di Rosolino in diretta e le parole di sostegno della compagna

La tredicesima puntata de L’Isola dei Famosi trasmessa giovedì 29 aprile 2021 si è aperta con una rivelazione di Massimiliano Rosolino. L’inviato di Ilary Blasi in Honduras ha fatto sapere che Gilles Rocca è stato poco bene, ma non si è lasciato abbattere decidendo comunque di partecipare alla diretta, registrata nel pomeriggio per lasciare spazio a Superiviventes. Nel dettaglio, lo sportivo ha spiegato:

“Gilles oggi non è stato bene, ma è un leone e non molla mai. Gilles forza”

La padrona di casa del reality show si è trovata spiazzata e poi ha cercato di capire il suo stato di salute. Gilles Rocca è apparso particolarmente affaticato, ma ha assicurato di stare bene. Oltre a Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi, ospite nello studio della trasmissione è stato Giovanni Ciacci. Il volto di Ogni Mattina di Adriana Volpe ha voluto parlare con l’ex fonico di Sanremo e l’ha rassicurato sul sentimento che la compagna Miriam Galanti prova per lui leggendo un suo messaggio:

“Gilles ti penso tanto, mi manchi e stai tranquillo, io sono sempre qui”

Nelle scorse puntate è stato accusato di rivolgersi alle donne dell’Isola dei Famosi in modo aggressivo con le parole e i gesti. Anche nei giorni scorsi Gilles Rocca è finito alla gogna, dopo che Daniela Martani lo ha affrontato in diretta e ha fatto lo stesso anche nei vari studi televisivi in cui è stata ospite, come quello di Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso.

Gilles Rocca fa piangere Francesca. La Lodo si rifà grazie a Ignazio Moser all’Isola

Inoltre è reo di aver fatto piangere Francesca Lodo e farla morire di fame per via di un bacio mancato per la prova. Per fortuna, all’inizio della puntata, è sbarcato Ignazio Moser. Il nuovo naufrago della quindicesima edizione si è sottoposto alla prova del bacio in apnea, battendo il record dei 40 secondi e resistendo oltre un minuto e mezzo sott’acqua.

Prova che ha ottenuto l’approvazione di Cecilia Rodriguez ospite di Ilary Blasi in studio. Ignazio è riuscito a far vincere la prova a Francesca, che finalmente ha potuto mangiare. Ovviamente non ha diviso la ricompensa con Moser, ma ha scelto Andrea Cerioli.