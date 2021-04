Isola 2021 stasera: sbarca Moser. Cecilia e Salemi insieme dopo Monte

Le due ex fidanzate di Francesco Monte si rincontrano in studio durante la puntata di stasera del reality show. Francesca Lodo premiata

Tredicesimo appuntamento con L’Isola dei Famosi quello che andrà in onda stasera, giovedì 29 aprile 2021. A commentare la puntata con Ilary Blasi ritroveremo gli opinionisti Iva Zanicchi, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi. Dopo il notevole successo riscosso nella scorsa puntata, torna Giulia Salemi. L’influencer ha difeso sua madre Fariba Tehrani, ostracizzata da tutto il gruppo dei naufraghi. Secondo l’attuale fidanzata di Pierpaolo Pretelli, all’Isola i concorrenti stanno facendo branco contro la donna. E proprio a quest’ultima aveva dichiarato di essere un esempio per tute coloro che non si piegano per convenienza ma lottano peri propri principi.

Dopo tanti annunci è arrivato il momento dello sbarco di Ignazio Moser a L’Isola dei Famosi. Sarà la padrona di casa del reality show ad annunciare l’arrivo di un’altra bocca da sfamare ai naufraghi in gara. Dopo un imprevisto che l’ha tenuto bloccato in Messico, lo sportivo può finalmente diventare a tutti gli effetti uno dei naufraghi. Farà parte del gruppo degli Arrivisti e si aggiungerà a Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera.

In studio ci sarà Cecilia Rodriguez che non ha nascosto di essere molto gelosa del suo fidanzato e dovrà fare i conti con una rivelazione fatta da Manuela Ferrera su Ignazio Moser. Pare che l’ex meteorina abbia già messo gli occhi su di lui. L’argentina siederà al fianco Giulia Salemi. Entrambe hanno avuto un fidanzato in comune: Francesco Monte.

Il flirt tra la Salemi e l’ex tronista di Uomini e Donne è stato uno degli argomenti che ha tenuto banco due anni fa al Grande Fratello Vip e in molti talk televisivi. Il loro rapporto, fatto di continue liti e successive rappacificazioni, per molti era già destinato a non durare e così è stato. Tanti sono stati i fan dell’ex coppia che sostenevano come l’ex di Cecilia Rodriguez non nutriva un’attrazione autentica per Giulia.

Isola dei Famosi: Francesca Lodo premiata dopo lo smacco di Gilles Rocca

Nella scorsa puntata Gilles Rocca aveva rinunciato alla prova ricompensa. Il naufrago si era rifiutato di sottoporsi alla prova del bacio in apnea con Francesca Lodo e alla naufraga non ha dato la possibilità di mangiare l’amatriciana fumante. La ragazza è rimasta a bocca asciutta ed è scoppiata in lacrime. Stasera all’Isola dei Famosi Francesca Lodo avrà una nuova occasione per affrontare la prova a vincere un piatto di pasta.

Manuela Ferrea, Miryea Stabile, Roberto Ciufoli e Ubaldo Lanzo sono i quattro nominati: chi uscirà? Il televoto si chiuderà durante il daytime di oggi pomeriggio su Canale 5. La puntata sarà registrata e trasmessa stasera in differita.