Ignazio Moser all’Isola, Manuela Ferrera: “Mi guarderà”. Cecilia gelosa

Il compagno della Rodriguez sbarca in Honduras. Una naufraga ha già messo gli occhi su di lui. Inizia l’incubo per la sorella di Belen

Dopo annunci e indiscrezioni, finalmente sbarcherà all’Isola dei Famosi Ignazio Moser. Il suo arrivo è previsto nella puntata di giovedì 29 aprile 2021. Lo sportivo è rimasto bloccato in Messico per qualche giorno e si è dovuto sottoporre alla quarantena obbligatoria prima dell’inizio del reality show. Diventerà a tutti gli effetti uno dei naufraghi, mettendosi in gioco e provando ad integrarsi con il resto del gruppo. Ignazio farà parte degli Arrivisti insieme a Matteo Diamante, Rosaria Cannavò, Emanuela Tittocchia e Manuela Ferrera. Proprio quest’ultima al settimanale NuovoTv si è detto certa e sicura che attirerà le attenzioni dell’ex concorrente del Grande Fratello Vip:

“Sono sicura che mi guarderà, dato che sono una bella visuale”

Le curve della meteorina faranno impallidire Moser? Questo è l’incubo di Cecilia Rodriguez. Il suo fidanzato, tra le spiagge assolate e soubrette dalle forme prorompenti, potrebbe perdere la testa? La sorella di Belen, a quanto pare, si sarebbe opposta fino all’ultimo alla partecipazione del compagno all’Isola dei Famosi. Alla fine la voglia di Ignazio di partire ha avuto la meglio. Il suo desiderio è sempre stato quello di diventare un naufrago e di farsi conoscere anche in una esperienza più dura, dopo l’avventura fatta tre anni fa nel reality più spiato d’Italia.

In più occasioni Cecilia Rodriguez ha dichiarato di essere gelosa anche dell’aria che respira Moser. Vedremo come si ambienterà il ragazzo in Honduras; di certo ci si attendono reazioni esplosive da parte dell’argentina. Dopo le nozze saltate, forse c’entra Belen, c’è chi dice che sia stata proprio l’eccessiva possessività di Cecilia a far scoppiare la coppia la scorsa estate. La crisi, che non è mai stata confermata da entrambe le parti, pare essere nata proprio dalla gelosia incontrollata di lei.

Potrebbero nascere dei fraintendimenti all’Isola una volta che il concorrente prenderà confidenza con i suoi compagni e in particolare con le donne del reality show. Se supereranno anche questa prova, potrebbe significare che il loro amore è davvero maturato. A differenza di altre coppie che hanno testato i loro sentimenti a Temptation Island, tra tentatori e tentatrici, Ignazio Moser ha deciso di scegliere un’altra isola.