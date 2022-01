Ascolti tv ieri, Signorini gongola: boom per il Grande Fratello Vip

Ancora un successo per la sesta edizione del Grande Fratello Vip. La puntata di venerdì 28 gennaio 2022 è stata seguita da 3.448.000 telespettatori con il 21.80% di share. Alfonso Signorini ha battuto di nuovo Rai Uno che ieri sera ha mandato in onda lo speciale de L’Eredità sul Festival di Sanremo. Il quiz show guidato da Flavio Insinna non è andato oltre il 3.146.000 spettatori (15.60%).

Nonostante il buon successo ottenuto quest’anno Mediaset ha deciso di anticipare la puntata del venerdì del GF Vip al giovedì. Il reality show andrà in onda lunedì 31 gennaio per poi fermarsi in vista del Festival di Sanremo (in onda dall’1 al 5 febbraio). Il serale riprenderà dunque lunedì 7 febbraio e giovedì 10 febbraio.

Tra due settimane quindi Alfonso Signorini dovrà scontrarsi contro Luca Argentero e il suo Doc-Nelle tue mani. Scelta fatta dalla rete per lasciare spazio al venerdì sera alle fiction e in particolare alla nuova serie Fosca Innocenti con protagonista Vanessa Incontrata, rientrata a Mediaset dopo svariati anni in Rai.

Di seguito tutti i dati relativi alla prima serata: