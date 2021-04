Ascolti tv ieri 28 aprile 2021: Buongiorno, Mamma! cala ma batte Ulisse

Come riportano gli ascolti tv di ieri, mercoledì 28 aprile 2021, la seconda puntata di Buongiorno, Mamma!” ha vinto la serata ma è calata. A seguirla sono stati in 3.464.000 spettatori, raccogliendo il 16,2% di share. Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta si sono sfidati con Ulisse – Il Piacere della Scoperta sul primo canale della tv di Stato visto da 3.190.000 spettatori, 13,9% di share. La scorsa settimana la fiction, ispirata alla storia vera di Anna Moroni in coma per 29 anni, aveva sfiorato i 4 milioni di spettatori portando lo share al 18%. Il debutto della nuova stagione del programma divulgativo su Rai1 di Alberto Angela, invece, aveva ottenuto oltre i 3 milioni di spettatori pari al 15% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 La Risposta è nelle Stelle 981.000 spettatori (4,2%). Italia 1 Scontro tra Titani 961.000 spettatori (4%). Rai3 Chi l’ha Visto? con rivelazioni inedite su Denise Pipitone 2.392.000 spettatori (10,6%). Rete4 Zona Bianca 807.000 spettatori (3,9%). La7 Mafia – La Ricerca della Verità 992.000 spettatori (5,2%). Tv8 Name That Tune – Indovina la Canzone 827.000 spettatori (3,7%). Nove Accordi & Disaccordi 478.000 spettatori (1,9%).

Ascolti Barbara d’Urso: testa a testa tra La Vita in Diretta e Pomeriggio 5

Gli ascolti tv di ieri hanno decretato un testa a testa tra Barbara d’Urso e Alberto Matano. Il contenitore in onda su Rai1, La Vita in Diretta, ha raggiunto una media del 16,2% di share con 1.850.000 spettatori. Pomeriggio Cinque, invece, nella prima parte ha fatto compagnia a 1.663.000 spettatori con il 15,8% di share, nella seconda parte a 1.884.000 spettatori con il 16% di share.

Tra gli ascolti tv di maggior rilievo della giornata di mercoledì 28 aprile 2021, segnaliamo: Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.812.000 spettatori pari al 13,6% di share, seguito da Il Paradiso delle Signore che ha raggiunto 2.017.000 spettatori con il 18,7%. Alla mattina, Eleonora Daniele ha vinto di nuovo contro i diretti competitor: Storie Italiane ha superato il 18%.

Su Canale 5 Uomini e Donne ha ottenuto 2.777.000 spettatori con il 22,4%, a seguire Amici di Maria De Filippi sono stati in 2.101.000 spettatori (19,7%). Bene il daytime de L’Isola dei Famosi: 2.017.000 spettatori con il 19,5%. Sempre sulla rete ammiraglia del Biscione, Daydreamer – Le Ali del Sogno ha ottenuto un ascolto medio di 1.846.000 spettatori pari al 18% di share.