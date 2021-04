Chi l’ha Visto, Piera Maggio: verità su Denise nelle intercettazioni? La pista

Nel corso della puntata di Chi l’ha Visto? di mercoledì 28 aprile 2021 Federica Sciarelli ha ospitato Piera Maggio. La mamma di Denise Pipitone ha commentato i nuovi elementi emersi e portati alla luce al pubblico sul caso della scomparsa della figlia nel 2004. Si cela nelle intercettazioni la verità su Denise Pipitone? Durante la trasmissione sono state fatte ascoltare delle telefonate tra Jessica Pulizzi e la madre Anna Corona. L’interpretazione della conversazione sembra fare aprire nuovi scenari. Piera Maggio ha chiesto che tutto venga risentito e ripulito con i mezzi all’avanguardia di oggi rispetto al passato:

“Questo è quello che chiedo e che spero che venga fatto perché lì si parla di Denise, è quello l’oggetto del contendere”

C’è qualcosa che non quadra negli orari di Anna Corona, ex moglie dell’attuale marito della Maggio. Il giorno della sparizione di Denise Pipitone da Mazara del Vallo sarebbe andata al lavoro alle 7.15 e i suoi colleghi ricorderebbero di avere pranzato con lei tra le 11.30 e le 12, orario che coincide con il rapimento della bambina. Dopo le 12 nessuno ha più visto la Corona tranne la sua collega e amica Francesca che ha dichiarato in tribunale di avere lavorato con lei fino alle 15.30. Una perizia sulla grafia, però, ha stabilito che a firmare l’orario di uscita di Anna sia stata Francesca per entrambi.

In tutta questa vicenda è spuntata una telefonata alle 12.10 di Loredana all’amica Anna Corona. Dai tabulati sono emersi anche numerose chiamate tra la madre di Jessica Pulizzi e Stefania, una operatrice di una agenzia di viaggi. In un anno si sono sentite in media tre volte al giorno, per la precisione 1233 volte. Dal 1° settembre 2014 sono emersi soltanto squilli tra le donne. Da precisare che l’operatrice dei viaggi aveva una frequentazione con il Commissario Capo di Mazara, divenuto suo marito in seguito.

Piera Maggio a Chi l’ha Visto, l’ennesimo appello: “Fatevi avanti, non abbiate paura”

Per la padrona di casa di Chi l’ha Visto? la pista da seguire sono le intercettazioni telefoniche. Durante la sua ospitata, dopo essere stata a Domenica In, Piera Maggio ha lanciato l’ennesimo appello:

“Continuo a dire fatevi avanti, non abbiate paura. Dopo 17 anni dite la verità, aprite il cuore, non temetevi più nulla dentro. Credo che ci siano persone che possano dire cose molto importanti e venire a capo di tutta questa situazione. Vorremmo che tutto finisca molto presto. Speriamo che coloro che sanno o che hanno saputo si facciano avanti, ve lo chiediamo col cuore”

Nella trasmissione di Federica Sciarelli è intervenuto il presidente dell’UCRI, l’Unione delle Comunità Romanès in Italia, Gennaro Spinelli che ha chiesto di demolire lo stereotipo che i rom rapiscono i bambini. Ha mandato la solidarietà della sua comunità a Piera e quest’ultima ha dichiarato di non avere mai detto o colpevolizzato i rom in merito al rapimento della sua bambina.