Ascolti tv ieri: La Dama Velata non ha rivali, Mediaset insegue

Continua il successo delle repliche della serie tv La Dama Velata: anche gli ascolti tv di ieri domenica 28 agosto 2022 hanno incoronato Rai Uno come rete vincitrice in spettatori e share. Il primo canale ha registrato i numeri più alti della serata grazie alla fiction con Lino Guanciale e Miriam Leone, un prodotto che è stato molto amato quando è andato in onda nel 2015 e che viene apprezzato ancora oggi, in replica.

Questo esperimento convincerà Rai Uno a produrre una seconda stagione? Anni fa non era prevista e non è arrivata, ma questo boom forse inaspettato potrebbe cambiare le sorti de La Dama Velata, come il pubblico vorrebbe. In attesa di scoprire se ci sarà o meno una seconda stagione, di seguito gli ascolti tv di ieri relativi alla prima serata:

Rai Uno – La Dama Velata (Replica): 2.329.000 spettatori e il 17% di share;

Canale 5 – Instant Family: 1.594.000 spettatori e il 12.3% di share;

Rai Due – TG2 Post: 705.000 spettatori e il 4.8% di share; Bull: 539.000 spettatori e il 3.8% di share;

Italia 1 – Ready Player One: 654.000 spettatori e il 5.1% di share;

Rai Tre – Città Segrete: 860.000 spettatori e il 6.3% di share;

Rete 4 – Zona Bianca: 630.000 spettatori e il 5.5% di share;

La7 – Miss Marple: 223.000 spettatori e il 2.1% di share;

TV8 – Italia’s Got Talent – Best of: 482.000 spettatori e il 3.6% di share;

Nove – I Corti di Aldo, Giovanni e Giacomo: 404.000 spettatori e il 2.8% di share.

Ascolti tv domenica 28 agosto 2022: il pomeriggio e il preserale

Canale 5 – Beautiful: 1.881.000 spettatori e il 16.6% di share;

Canale 5 – Una Vita: 1.644.000 spettatori e il 15.1% di share;

Rai Uno – Matrimonio all’italiana: 1.446.000 spettatori e il 13.5% di share;

Rai Uno – Air Show Frecce Tricolori: 1.146.000 spettatori e il 12.4% di share;

Canale 5 – Grand Hotel: 983.000 spettatori e il 9.9% di share;

Canale 5 – Rosamund Pilcher Il Fantasma di Cassley: 969.000 spettatori e il 10.6% di share;

Rai Uno – Reazione a Catena: 3.366.000 spettatori e il 27.3% di share;

Canale 5 – Avanti un altro (Replica): 1.609.000 spettatori e il 13.4% di share;

Rai Uno – Techetechetè: 3.127.000 spettatori e il 21.5% di share;

Canale 5 – Paperissima Sprint: 2.279.000 spettatori e il 15.7% di share.

Ascolti della mattina di domenica 28 agosto 2022