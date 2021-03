Ascolti tv ieri, 26 marzo 2021: Canzone Segreta stabile. Cresce Bonolis

Rimane stabile Canzone Segreta. Gli ascolti tv di ieri, venerdì 26 marzo 2021 hanno fatto registrare per il programma di Serena Rossi su Rai 1 3.977.000 telespettatori pari al 17,4% di share. La prima puntata ha visto davanti allo schermo 4.168.000 spettatori, 19,3% di share, la scorsa settimana è calato a 3.984.000, 17,4% di share. La trasmissione si presenta come un varierà di prima serata arricchito dalla forza dell’emotainment: ci sarà una seconda stagione di Canzone Segreta alla luce dei numeri finora ottenuti? I dati auditel indicano un insuccesso per Canale 5 che ha deciso di riproporre le repliche di Ciao Darwin – A Grande Richiesta. Se la scorsa settimana Paolo Bonolis ha perso punti rispetto all’appuntamento precedente, scendendo al 13,4% di share e 2.458.000 spettatori, Belli Vs. Brutti di ieri sera ha ottenuto una crescita pari a 2.719.000 spettatori e il 14,4% di share.

Di seguito gli ascolti tv di ieri sera degli altri canali: Rai2 The Good Doctor 1.455.000 spettatori (5,3%) e The Resident 1.104.000 spettatori (5%). Italia1 Le Iene Show 1.439.000 spettatori (7,9%). Rai3 Titolo V 488.000 spettatori (2,2%). Rete4 Quarto Grado 1.465.000 spettatori (7,5%). La7 Propaganda Live 1.119.000 spettatori (6%). Su Tv8 T2 Trainspotting 245.000 spettatori (1%). Nove la replica di Fratelli di Crozza 854.000 spettatori (3,3%).

Ascolti La Vita in Diretta: crolla Alberto Matano e perde share e pubblico

Significativo crollo di ascolti per La Vita in Diretta. Come rivelano gli ascolti tv di ieri, venerdì 26 marzo 2021, il contenitore di Alberto Matano ha fatto segnare il 15,3% di share, pari a 1.933.000 spettatori, dopo il boom registrato il giorno prima contro Pomeriggio 5. Barbara d’Urso è stata seguita nella prima parte da 1.770.000 spettatori, 15,6%. Nella seconda parte, invece, il pubblico è cresciuto a 1.995.000, mentre è calato lo share al 14,7%.

Ancora una volta Uomini e Donne fa registrare ottimi ascolti: l’ultimo appuntamento settimanale del talk ha ottenuto il 21,3% di share e 2.756.000 spettatori. Il daytime di Amici 20 ha segnato 2.138.000 spettatori, 18,9% di share. Crollo per Oggi è un Altro Giorno. Serena Bortone al 12,7% di share e 1.694.000 spettatori. Nessun boom per la Conferenza Stampa del Presidente del Consiglio Mario Draghi, dalle 13:57 alle 14:21, sul primo canale della Tv di Stato vista da 2.048.000 spettatori, pari 12.9%.

Titolo V chiude: flop di ascolti e insuccesso per il talk di Rai 3

Dopo cinque mesi dal debutto, Titolo V chiude i battenti. L’esperimento sul terzo canale della tv di Stato non è mai decollato. Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti hanno riscosso poco successo. Nato con l’idea di raccontare la velocità con la quale viaggia il nostro Paese, la trasmissione non è riuscita a costruirsi una forte identità e a fidelizzare il pubblico davanti al piccolo schermo.